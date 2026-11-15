Dervişoğlu: Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu düzen, düzen değil çöküştür

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen törende fon soruşturması, Aliağa’daki patlama ve iklim konularında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC’NİN 43. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Konuşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başlayan Dervişoğlu, yeni yılın KKTC’nin Akdeniz’de ve dünyada tanınması için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaşanan dönemin iç içe geçmiş çoklu krizler dönemi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iktidarın her krizde “ Türkiye nasıl yönetilmemeli?” sorusuna millete yüksek maliyetler yükleyen yanıtlar verdiğini savundu.

“HER KİM VARSA MUTLAKA HESAP VERMELİDİR”

Fon soruşturmasında yüzlerce şüpheli ya da tutuklu bulunduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Piyasayı denetlemekle görevli olanlar piyasayı soyanlarla aynı dosyalarda yer aldı. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu bir düzen artık bir düzen değil, hepimiz için bir çöküştür. Şimdi bize hala diyorlar ki bazı uygulamalarda hata yapanlar olacaktır. Hata bir kere olur. Aylarca süren, göz göre göre gelen, uyarıldığı halde durdurulmayan şeyin adı hata diye tanımlanamaz. Bir yıl önceden ‘Kamu gücünü kullanarak manipülasyon yapan her kim varsa mutlaka hesap vermelidir’ dedik ve bu ülkeyi yönetenleri uyardık, dinlemediler. Şimdi birkaç kelleyi feda ederek hesabı kapatmak istiyor. Biz kelle istemiyoruz. Bu hükümetten bu millete yapılanların hesabını istiyoruz.”

ALİAĞA’DAKİ PATLAMAYA DEĞİNDİ

Aradıkları siyaset anlayışının “hakikati söyleyeni korumak, hakikati saklayandan hesap sormak” olduğunu belirten Dervişoğlu, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamayı hatırlattı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Dervişoğlu, Aliağa’daki patlamanın, fon soruşturmasının ve emekli, işçi ve memurun geçim derdinin birbirinden bağımsız olmadığını savundu.

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ”

Dervişoğlu, “Türkiye, aklın ve bilimin rehberliğinde, hukukun sınırları içinde görevi ehline vererek ve her kararın hesabını millete vererek yönetilmek zorundadır. İşte biz bu sebeple Türkiye’yi yönetmeye talibiz” diye konuştu.

“BU TOPRAKLAR BİZE HAYAT VERİYOR”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla grup toplantılarını Antalya’da yaptıklarını hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“İklim, çevre veya doğa diye ifade edilen meseleler en nihayetinde bu vatanın meselesidir. Bu toprakları canlarımızla aldık, canlarımızla savunacağız. Ama bu topraklara alın teri de akıtıyoruz. Bu topraklar bize hayat veriyor. Kirletip, yağmalayıp, beton döküp ardından da afet yaşayınca ‘kader’ deyip geçmek ne bu dünyada ne de öte dünyada hakkımız değil. Kalkınma için toprağımızdan, enerji için akarsularımızdan, turizm için sahillerimizden, barınma için ormanlarımızdan vazgeçecek değiliz. Güvenlik için hak ve hürriyetlerimizden, diplomasi için egemenliğimizden, zenginlik için adaletten de vazgeçecek değiliz.”

“GÖREV BİZE TEVDİ EDİLDİĞİNDE HİÇBİR BAHANEMİZ OLAMAZ”

Dervişoğlu, iktidara gelmeleri halinde “enkaz devraldık” mazeretine sığınmayacaklarını belirterek, “Türkiye’yi Türk milleti adına yönetmeye talipsek görev bize tevdi edildiğinde hiçbir bahanemiz olamaz” dedi.

Siyaset Akademisi’nin üçüncü döneminde emeği geçenlere teşekkür eden Dervişoğlu, mezunlara sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA