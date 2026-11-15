Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı

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Son 13 ayın en düşük seviyesini gören altın için Goldman Sachs’tan yeni bir revizyon geldi. Banka, kısa vadede baskının süreceğini öngörse de merkez bankalarının alımları nedeniyle uzun vadeli olumlu görüşünü korudu.

TAHMİN BİR AYDA İKİNCİ KEZ DÜŞTÜ

Goldman Sachs, ons altın için 2027 yıl sonu tahminini 150 dolar, yani yüzde 3,1 düşürerek 4.650 dolara çekti. Banka, buna rağmen mevcut fiyata göre Aralık 2027'ye kadar yaklaşık yüzde 16'lık yükseliş potansiyeli öngörüyor.

Bu, bankanın kasım ayındaki ikinci revizyonu oldu. Lina Thomas liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri, bu ayın başında 2026 yıl sonu tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara indirmişti.

ALTININ DİBİ: 13 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

2025'te yaklaşık yüzde 64 değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi yılını geçiren ons altın, son dönemde sert düştü. Ons altın 3.852 dolara kadar gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın şu sıralar 3.878 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED’İN FAİZ ARTIRIMI ALTINI BASKILIYOR

Goldman Sachs’ın tahmini düşürmesinin temel nedeni, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesindeki faiz beklentileri. Bankanın senaryosuna göre Fed’in aralıkta yeni bir faiz artırımına gitmesi, Mart 2027'de ise 25 baz puanlık bir artırım daha yapması gündemde. Yükselen faiz, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltarak yatırımcıları faiz getirili varlıklara yönlendiriyor.

YÜKSELİŞ İÇİN ARALIK 2027'YE İŞARET EDİLDİ

Goldman Sachs, Fed’in Aralık 2027'de faiz indirimine başlamasıyla bireysel yatırımcı talebinin yeniden canlanacağını öngörüyor. Banka, merkez bankalarının süren alımlarıyla birlikte bu toparlanmanın altını yıl sonunda 4.650 dolara taşıyacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARI EN BÜYÜK DESTEK

Banka, fiyatları destekleyen en önemli etkenin merkez bankalarının altın alımları olduğunu belirtiyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 ve 2027'de ayda ortalama 60 ton altın almasını bekliyor. 2022 öncesinde bu ortalama 17 tondu. Bankaya göre başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, uzun vadeli hedeflerine göre hala az altın tutuyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Piyasaların hafta sonu kapalı olduğu 15 Kasım Pazar günü gram altın 6.279,53 liradan alınıp 6.280,54 liradan satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.036,29 lira, satış fiyatı 10.257,53 lira. Yarım altın 20.515,05 liradan, tam altın ise 41.298,79 liradan satılıyor. Dolar/TL ise 50,37 seviyesinde bulunuyor.

BANKANIN REVİZYONU KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Gram altının fiyatı iki etkene bağlı: Uluslararası piyasadaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru. Ons altın düşerken kurun yükselmesi, gram altındaki kaybı sınırlayabiliyor. Bu nedenle Goldman Sachs’ın dolar bazlı tahmini gram altına birebir yansımayabilir.

Bankanın senaryosu, Fed faiz indirimine başlayana kadar altında belirgin bir yükseliş beklenmediğine işaret ediyor. Kısa vadede fiyatların dalgalı seyretmesi olası görünüyor. Banka tahminleri de bir ay içinde iki kez değiştiği gibi, piyasa koşullarına göre yeniden güncellenebiliyor.

Fiziki altın alacaklar için alış ve satış fiyatı arasındaki fark da önemli bir maliyet kalemi. Çeyrek altında bu fark yaklaşık 221 lira, yani yüzde 2,2 civarında. Kuyumcudan kuyumcuya fiyatlar da değişebiliyor. Bazı piyasalarda çeyreğin satış fiyatı 10.388 liraya kadar çıkıyor. Kısa sürede alıp satmak bu farkı zarara dönüştürebilirken, uzun vadeli birikim yapanlar için bu etki zamanla azalıyor.

Kaynak: Haberler.com