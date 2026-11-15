Engelli geçişini kapatan minibüs sahibine unutamayacağı ders

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Sultangazi’de engelli geçişinin önüne park edilen bir minibüse yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Minibüsün aynasını kıran kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

ENGELLİ GEÇİŞİNİN ÖNÜNE PARK EDİLDİ

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün gece saatlerinde, iddiaya göre bir minibüs şoförü aracını kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park etti.

AYNAYI KIRIP YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

Bir süre sonra aracın yanına gelen bir kişi, minibüsün yan aynasını kırarak yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin park halindeki minibüsün yanına gelerek aracın aynasını kırdığı ve ardından uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı