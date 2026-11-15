Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Engelli geçişini kapatan minibüs sahibine unutamayacağı ders

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Engelli geçişini kapatan minibüs sahibine unutamayacağı ders Haber Videosunu İzle
Engelli geçişini kapatan minibüs sahibine unutamayacağı ders
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi’de kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, yoldan geçen bir kişi tarafından kırıldı. Aynayı kırdıktan sonra yürüyerek uzaklaşan kişinin o anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de engelli geçişinin önüne park edilen bir minibüse yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Minibüsün aynasını kıran kişi, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

ENGELLİ GEÇİŞİNİN ÖNÜNE PARK EDİLDİ

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde dün gece saatlerinde, iddiaya göre bir minibüs şoförü aracını kaldırımın önündeki engelli geçişini kapatacak şekilde park etti.

AYNAYI KIRIP YÜRÜYEREK UZAKLAŞTI

Bir süre sonra aracın yanına gelen bir kişi, minibüsün yan aynasını kırarak yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin park halindeki minibüsün yanına gelerek aracın aynasını kırdığı ve ardından uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı 22

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

Dervişoğlu: Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu düzen, düzen değil çöküştür

Dervişoğlu'ndan gündem yaratacak benzetme! "İkisi aynı dosyada"
Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava20

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

helal olsun, bende genelde çiziyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı46

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti23

Kaos büyüyor! Haberler art arda gelince Beyaz Saray alarma geçti
İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu

Televizyon ekranında akılalmaz olay! Milyonların gözü önünde yaşandı
Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada

Beğeni butonunu çökerten görüntü!

Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı14

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı