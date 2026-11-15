Antalya'da 810 gram doğan bebek, 100 günlük yoğun bakımın ardından hayata tutundu

SÜLEYMAN ELÇİN / RABİA SAPMAZ - Antalya'da 26 haftalıkken 810 gram ağırlığında dünyaya gelen Çağan Deniz bebek, 100 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutundu.

Antalya'da 4 yıl önce evlenen 30 yaşındaki Hasan ve 27 yaşındaki Şeyma Şentürk çifti, bebek beklediklerini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadı.

Çiftin Çağan Deniz adını verdiği bebekleri, gebeliğin 26. haftasında 810 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan doğan bebek, özel bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Doç. Dr. Ali Annagür gözetiminde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda 100 gün kalan Çağan'ın 45 günü solunum cihazına bağlı geçti. Bu süreçte anne Şeyma Şentürk, oğlunun beslenmesi için üç saatte bir sütünü sağarak hastaneye götürdü.

Hastaneden alkışlarla uğurlandı

100 günün sonunda 2 kiloya ulaşan Çağan Deniz, yoğun bakımdan çıkarılarak ailesine kavuştu.

Taburcu edildikten sonra düzenli kontrolleri sürdürülen bebeğin gelişimi yakından takip edildi. 10 aylık olduğunda yaşıtlarının gelişimini yakalayan Çağan için hastanede uğurlama töreni düzenlendi.

Kep ve cüppe giydirilen bebek, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

Doğduktan 50 gün sonra ilk defa kucağıma aldım

Anne Zeynep Şeyma Şentürk, AA muhabirine, oğlunun doğduğu günden itibaren hayata tutunmak için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Bebeğinin yaşayacağına dair umudunu hiç kaybetmediğini belirten Şentürk, yoğun bakım sürecinde doktor ve hemşirelerin kendilerine büyük destek olduğunu belirterek, "Oğlum için gece gündüz demeden 3 saatte bir sütümü sağarak hastaneye götürdüm. Doğduktan 50 gün sonra ilk defa kucağıma aldım. Evimize ilk geldiğimiz gün de o benim için adeta yeniden doğmuştu. Çok mutluyum. Hemşirelerimizin hakkını asla ödeyemem. Onlar bizi bir gün unutacak ama biz onları unutmayacağız." dedi.

Baba Hasan Şentürk de yoğun bakımda geçen 100 günün aileleri için oldukça zor olduğunu anlattı.

Bu süreçte hem eşine destek olmaya hem de iş hayatını sürdürmeye çalıştığını belirten Şentürk, doktor ve hemşirelerin ilgisi sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini kaydetti.

Bebeğin taburcu olduğu ilk günlerde uyumakta zorlandıklarını ifade eden Şentürk, oğullarının her geçen gün yeni gelişmeler göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Beden küçüktü ama yaşam azmi çok yüksekti"

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Annagür ise prematüre bebeklerin tedavisinde sağlık ekibi ile ailenin işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Çağan'ın küçük bedenine rağmen yaşama tutunma azminin yüksek olduğunu belirten Annagür, bebeğin gelişiminin yaşına ve ayına uygun ilerlediğine işaret ederek, "Beden küçüktü ama yaşam azmi çok yüksekti ve hayata tutunmayı başardı. Çağan da 10 aylık oldu ve gayet güzel, aktif, kendi ayına uygun gelişmeler gösteriyor. O küçük bedende büyük bir yaşam azmi vardı." diye konuştu.

Tedavi sürecinde anne ve babanın motivasyonlarını koruduğunu vurgulayan Annagür, aile desteğinin bebeğin hayata tutunmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şerife Şeniz Yurtseven ise genetik yatkınlık ve enfeksiyonların erken doğuma neden olabildiğini hatırlattı.

Gebelik takibinin önemine dikkati çeken Yurtseven, ailelerin herhangi bir sorun yaşadıklarında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA