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Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu

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Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu Haber Videosunu İzle
Batrakov'un yeni sözleşmesine rekor serbest kalma bedeli! Rakam belli oldu
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Galatasaray, 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi üzerine sözleşmesini yenileyerek serbest kalma bedelini 55 milyon Euro'dan 70 milyon Euro'ya çıkarma hazırlığında. Yönetim, önümüzdeki 10 gün içinde menajeriyle görüşerek genç yıldızı kadroda tutmayı hedefliyor.

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldızı Aleksey Batrakov'u elinde tutmak için harekete geçti.  Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki Rus futbolcunun sözleşmesini yenileyerek serbest kalma maddesini rekor bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor.

70 MİLYON EURO'YA ÇIKARILACAK

Avrupa ekiplerinin Batrakov'a olan yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki 10 gün içinde masaya oturacak. Yapılacak yeni anlaşmada, Rus yıldızın mevcut sözleşmesinde bulunan 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin 70 milyon Euro'ya çıkarılması planlanıyor.

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 resmi karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, takımına 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlayarak hücum hattının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

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