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Spora başladı, bambaşka biri oldu! Eski pantolonunun içinde kayboldu

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Spora başladı, bambaşka biri oldu! Eski pantolonunun içinde kayboldu Haber Videosunu İzle
Spora başladı, bambaşka biri oldu! Eski pantolonunun içinde kayboldu
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Spora başladıktan sonra büyük bir değişim yaşayan bir kadın, 128 kilodan 69 kiloya düşerek tam 59 kilo verdi. Eski kot pantolonunu yeniden giyen kadın, yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

  • Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, spor yapmaya başladıktan sonra 128 kilodan 69 kiloya düştü.
  • Kadın, toplam 59 kilo vererek eski ve yeni görüntülerini karşılaştırdı.
  • Kilo vermeden önce giydiği kot pantolon artık bedenine oldukça bol geliyor.

Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, spor yapmaya başlamasının ardından yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Başlangıçta 128 kilo olduğunu belirten genç kadın, kilo verme sürecinin sonunda 69 kiloya ulaştığını açıkladı. Toplam 59 kilo veren kadın, değişimini göstermek için önceki görüntüleriyle son halini karşılaştırdı. İki görüntü arasındaki fark dikkat çekti.

ESKİ PANTOLONUNUN İÇİNDE KAYBOLDU

Genç kadının fiziksel değişimini ortaya koyan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise eski kot pantolonu oldu. Kilo vermeden önce giydiği pantolonu yeniden deneyen kadın, kıyafetin artık kendisine oldukça bol geldiğini gösterdi. Bir dönem üzerine tam oturan pantolonun yeni görüntülerinde bedeninden çok daha büyük kaldığı görüldü.

59 KİLOLUK DEĞİŞİMİNİ GÖSTERDİ

Eski ve yeni görüntülerini karşılaştıran içerik üreticisi, yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı. Spor yapmaya başladıktan sonra 128 kilodan 69 kiloya düştüğünü belirten genç kadının son hali, geçirdiği fiziksel dönüşümü ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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