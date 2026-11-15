Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

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Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun pek çok bölgesinde sağanak beklenirken Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

5 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Ege’nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yayımlanan sarı kodlu uyarı saat 00.00'da başladı ve saat 23.00'e kadar sürecek. Bölgede metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Uyarıyı paylaşan Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

DOĞU KARADENİZ’DE DENİZ FIRTINASI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için denizlerde fırtına uyarısı da yayımladı. Batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtildi.

RÜZGAR 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

AKOM: İSTANBUL’DA BUGÜN YAĞIŞ YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. Sıcaklığın 8 ile 14 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kentte 16 Kasım Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 9-15 derece arasında olacağı öngörülüyor.

SALI GÜNÜ SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

AKOM’un tahminine göre 17 Kasım Salı günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak. Metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış beklenen kentte sıcaklığın 10 ile 16 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 18 Kasım Çarşamba günü sıcaklığın 13-18 dereceye yükseleceği, 19 ve 20 Kasım’da ise 12-19 derece aralığında parçalı bulutlu bir hava görüleceği öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BUGÜN HAVA

Ankara: Parçalı bulutlu, 15 derece

İzmir: Parçalı bulutlu, 21 derece

Bursa: Parçalı bulutlu, 13 derece

Antalya: Güneşli, 23 derece

Adana: Güneşli, 25 derece

Trabzon: Yağmurlu, 16 derece

Gaziantep: Güneşli, 20 derece

Diyarbakır : Güneşli, 19 derece

Ağrı: Parçalı bulutlu, 10 derece

Kaynak: Haberler.com