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Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı

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Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
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YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listeleri delegelerin onayından geçti. 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun belirlenmesiyle partinin yeni yönetim kadrosu şekillendi.

  • YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'ndaki 1. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı; Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı listeler delegelerin oylarıyla kabul edildi.
  • Blok liste yöntemiyle oylanan seçimlerde 160 asıl ve 30 yedek Parti Meclisi üyesi belirlendi.
  • 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu listesi de delegelerin onayından geçti.

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı listeler, delegelerin oylarıyla kabul edildi.

Kurultayda kayıtlı bin 202 delegenin oyuna sunulan listeler blok liste yöntemiyle oylamaya açıldı. Seçimlerin ardından Özel'in belirlediği isimler partinin yönetim organlarında görev almak üzere onaylandı.

160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ

Özel'in listesinde 160 asıl ve 30 yedek Parti Meclisi üyesi yer aldı. Böylece partinin en önemli karar organlarından biri olan PM'nin yeni kadrosu belirlendi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA BELİRLENDİ

Kurultayda 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu listesi de delegelerin onayından geçti.

PARTİ MECLİSİ ASIL ÜYE TAM LİSTESİ

Fethi Açıkel

Sinan Adıyaman

İzzet Akbulut

Umut Akdoğan

Pınar Akgül Doğusoy

Zeliha Aksaz Şahbaz

Ertan Aksoy

Su Akyıldız

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Abdul Ahat Andican

Özgür Ardıç

Saime Nilgün Arısan Eralp

Şeref Arpacı

Ednan Arslan

İbrahim Arslan

Murat Arslan

Mustafa Arslan

Güldem Atabay

Olgun Atilla

Murat Aydın

Ensar Aytekin

Yankı Bağcıoğlu

Murat Bakan

Ekrem Baki

Ayhan Barut

Saniye Barut

Bekir Başevirgen

Uğur Bayraktutan

Bilal Bilici

Ozan Bingöl

Cenk Boduç

Melis Asya Bozalı

Elif Gamze Bozo

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

İlhan Cihaner

Mehmet Burak Cop

Çağlar Çağlayan

Utku Çakırözer

Murat Çan

Mitat Çelikpala

Sercan Çığgın

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nail Çiler

Cumhur Çilesiz

Doğan Demir

Emre Demir

Talat Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Türkan Elçi

Yunus Emre

Zeynel Emre

Cemal Enginyurt

Hikmet Erbilgin

Ali Rıza Erdek

Bahattin Bahadır Erdem

Bülent Erdinç

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Ali Abbas Ertürk

Aşkın Genç

Ali Gökçek

Gökçe Gökçen

Kübra Gökdemir

Burkay Güçyetmez

Aysemin Gülmez

Elif Leyla Gümüş

İbrahim Öner Güncavdı

İsmet Güneşhan

Egemen Gürcün

Şengül Hablemitoğlu

Hikmet Yalım Halıcı

Elvan Işık Gezmiş

Metin İlhan

Özgür Erdem İncesu

Uğurcan Irak

Mühip Kanko

Erdem Kara

Özgür Karabat

Barış Karadeniz

Reşat Karagöz

Cem Karakeçili

Evrim Karakoz

Ulaş Karasu

Yalçın Karatepe

Aykut Kaya

Seda Kaya Ösen

Veysel Onur Kaynar

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Okan Konuralp

Mustafa Murat Kubilay

Oğuz Kurdoğlu

Önder Kurnaz

Melih Meriç

Servet Mullaoglu

Özgen Nama

Aylin Nazlıaka

Süreyya Öneş Derici

Ömer Önhon

Barış Övgün

Kadem Özbay

Gizem Özcan

Serkan Özcan

Talih Özcan

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Turan Taşkın Özer

Ahmet Tuncay Özkan

Fahri Özkan

Tuğçe Hilal Özkan

Engin Özkoç

Ümit Özlale

Şule Özsoy Boyunsuz

Hasan Öztürk

Kamihan Pala

Andaç Pamuk

Evrim Rızvanoğlu Emir

Kerim Rota

Tolga Sağ

Ahmet Celal Cem Say

Selin Sayek Böke

Baran Seyhan

Sencer Solakoğlu

Sibel Suiçmez

Orhan Sümer

Polat Şaroğlu

Bülent Şık

Mehmet Tahtasız

Namık Tan

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Ayça Taşkent

Yüksel Taşkın

Aliye Timisi Ersever

Hakan Tiryaki

İsmet Tokdemir

Seyit Torun

Ömer Kaya Türkmen

Yaşar Tüzün

Emine Uçak Erdoğan

Cumhur Uzun

Mehmet Salih Uzun

Pınar Uzun Okakın

Arman Üney

Özlem Ünsal

İsmail Atakan Ünver

Berna Vural

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Hüseyin Yaşar

Deniz Yavuzyılmaz

Barış Yıldız

Battal Yıldız

Emre Yılmaz

Deniz Yücel

Bülent Yücetürk

Mahir Yüksel

Gökhan Zeybek

PARTİ MECLİSİ YEDEK ÜYE TAM LİSTESİ

Fatma Köse

Erdal Kurutaş

Ekin İlgün

İlyas Şahin

Hasan Emre Akkuş

Güler Koçyiğit

Bilgi Taşkıran

Caner Arduç

Doğan Çakmak

Gökhan Aydın

Bünyamin Kıvrakdal

Duygu Çelik

Melis Türker

Levent Gürbüz

Mustafa Yıldırım

Öztürk Kaylan

Abdullah Çakır

Neşe Zengin

Gürbüz Erdağöz

Hikmet Saatçi

Deniz Çankaya

İpek Dirim Kara

Tuana Tuncan

Ahmet Dikici

Uğur Öner

Tevfik Kayhan Timurhan

Gizem Çetinkaya Ülker

Sinem Kaya

Mehmet Ali Özışık

Aydoğan Arslanca

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE TAM LİSTESİ

Erbil Aydınlık

Süleyman Bülbül

Oktay Tolga Büyükhilal

Deniz Çakır

Ertürk Çapın

Tuğçe Deveciler Koç

Çağdaş Karaküçük

Remzi Kazmaz

Erdoğan Kılıç

Nail Dursun Kırbaş

Gençosman Killik

Burcu Mazıcıoğlu

İsmet Özener

Özkan Tice

Murat Yıldız

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE TAM LİSTESİ

Ali Güvenbaş

Işıl Nağme Evgin

Rıza Koçak

Cihan Önder Mercan

Korkmaz Öngel

Hakan Özer

Dilara Gürel

Furkan Kılıç

Özel'in hazırladığı listelerin kabul edilmesiyle YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayında yönetim organlarının belirlenmesi süreci tamamlandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Ramadan Svs:DAHA YOKMUYDU AZ OLMUŞ
Tüm yorumlar (18)
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıosman eryigit:

inşallah içlerindeki hırsızları, sapıkları, yolsuzluk yapan rüşvetçileri temizlemişlerdir. Muhalefet olarak devlete hiç bir faydanız yok olmayacağıda kesin !! bari hırsız arsızı yok edin!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

senin ne faydan var foncu doncu faizcilik papaci

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

dedi icerdeki hirsiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
Haber Yorumları128547Ab&:

Nasıl temizlencekki hepsi aynı hepsi bilardocu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıTalip Konyali:

BU MU LİDER..VALLAHİ ...NE YALAN SÖYLEYİM..ADAM DA KARİZMA DESEN ZİRVEDE..HİTABET KİMDE VAR..EGO O BİÇİM...KALDI Bİ SEÇİM...TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSezai Karaman:

önce ARININ. sonra secilin

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Haber YorumlarıRamadan Svs:★ Okurların en beğendiği

DAHA YOKMUYDU AZ OLMUŞ

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber Yorumları128547Ab&:

Eko da olcak ama 2546 sene sonra

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıdk74.hotmail.com.tr:

İnşallah fuhuşçular yoktur içinde havlucular yoktur hırsızlar yoktur 16 yaşına da ki kızı taciz eden yoktur inşallah onlardan kurtulmuşsunuzdur

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıFırat Duran:

Her ay seçim yaptırıyo bu da ?? 36 kere seçildi, kemali geçecek bu gidişle.

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