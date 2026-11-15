Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listeleri delegelerin onayından geçti. 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun belirlenmesiyle partinin yeni yönetim kadrosu şekillendi.
- YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'ndaki 1. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı; Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı listeler delegelerin oylarıyla kabul edildi.
- Blok liste yöntemiyle oylanan seçimlerde 160 asıl ve 30 yedek Parti Meclisi üyesi belirlendi.
- 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu listesi de delegelerin onayından geçti.
YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı listeler, delegelerin oylarıyla kabul edildi.
Kurultayda kayıtlı bin 202 delegenin oyuna sunulan listeler blok liste yöntemiyle oylamaya açıldı. Seçimlerin ardından Özel'in belirlediği isimler partinin yönetim organlarında görev almak üzere onaylandı.
160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ
Özel'in listesinde 160 asıl ve 30 yedek Parti Meclisi üyesi yer aldı. Böylece partinin en önemli karar organlarından biri olan PM'nin yeni kadrosu belirlendi.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA BELİRLENDİ
Kurultayda 15 asıl ve 8 yedek üyeden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu listesi de delegelerin onayından geçti.
PARTİ MECLİSİ ASIL ÜYE TAM LİSTESİ
Fethi Açıkel
Sinan Adıyaman
İzzet Akbulut
Umut Akdoğan
Pınar Akgül Doğusoy
Zeliha Aksaz Şahbaz
Ertan Aksoy
Su Akyıldız
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Abdul Ahat Andican
Özgür Ardıç
Saime Nilgün Arısan Eralp
Şeref Arpacı
Ednan Arslan
İbrahim Arslan
Murat Arslan
Mustafa Arslan
Güldem Atabay
Olgun Atilla
Murat Aydın
Ensar Aytekin
Yankı Bağcıoğlu
Murat Bakan
Ekrem Baki
Ayhan Barut
Saniye Barut
Bekir Başevirgen
Uğur Bayraktutan
Bilal Bilici
Ozan Bingöl
Cenk Boduç
Melis Asya Bozalı
Elif Gamze Bozo
Burhanettin Bulut
Özgür Ceylan
İlhan Cihaner
Mehmet Burak Cop
Çağlar Çağlayan
Utku Çakırözer
Murat Çan
Mitat Çelikpala
Sercan Çığgın
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nail Çiler
Cumhur Çilesiz
Doğan Demir
Emre Demir
Talat Dinçer
Bedirhan Berk Doğru
Türkan Elçi
Yunus Emre
Zeynel Emre
Cemal Enginyurt
Hikmet Erbilgin
Ali Rıza Erdek
Bahattin Bahadır Erdem
Bülent Erdinç
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Ali Abbas Ertürk
Aşkın Genç
Ali Gökçek
Gökçe Gökçen
Kübra Gökdemir
Burkay Güçyetmez
Aysemin Gülmez
Elif Leyla Gümüş
İbrahim Öner Güncavdı
İsmet Güneşhan
Egemen Gürcün
Şengül Hablemitoğlu
Hikmet Yalım Halıcı
Elvan Işık Gezmiş
Metin İlhan
Özgür Erdem İncesu
Uğurcan Irak
Mühip Kanko
Erdem Kara
Özgür Karabat
Barış Karadeniz
Reşat Karagöz
Cem Karakeçili
Evrim Karakoz
Ulaş Karasu
Yalçın Karatepe
Aykut Kaya
Seda Kaya Ösen
Veysel Onur Kaynar
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Okan Konuralp
Mustafa Murat Kubilay
Oğuz Kurdoğlu
Önder Kurnaz
Melih Meriç
Servet Mullaoglu
Özgen Nama
Aylin Nazlıaka
Süreyya Öneş Derici
Ömer Önhon
Barış Övgün
Kadem Özbay
Gizem Özcan
Serkan Özcan
Talih Özcan
Turgay Özcan
Suat Özçağdaş
Turan Taşkın Özer
Ahmet Tuncay Özkan
Fahri Özkan
Tuğçe Hilal Özkan
Engin Özkoç
Ümit Özlale
Şule Özsoy Boyunsuz
Hasan Öztürk
Kamihan Pala
Andaç Pamuk
Evrim Rızvanoğlu Emir
Kerim Rota
Tolga Sağ
Ahmet Celal Cem Say
Selin Sayek Böke
Baran Seyhan
Sencer Solakoğlu
Sibel Suiçmez
Orhan Sümer
Polat Şaroğlu
Bülent Şık
Mehmet Tahtasız
Namık Tan
Mahmut Tanal
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gamze Taşcıer
Canan Taşer
Ayça Taşkent
Yüksel Taşkın
Aliye Timisi Ersever
Hakan Tiryaki
İsmet Tokdemir
Seyit Torun
Ömer Kaya Türkmen
Yaşar Tüzün
Emine Uçak Erdoğan
Cumhur Uzun
Mehmet Salih Uzun
Pınar Uzun Okakın
Arman Üney
Özlem Ünsal
İsmail Atakan Ünver
Berna Vural
Aylin Yaman
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Hüseyin Yaşar
Deniz Yavuzyılmaz
Barış Yıldız
Battal Yıldız
Emre Yılmaz
Deniz Yücel
Bülent Yücetürk
Mahir Yüksel
Gökhan Zeybek
PARTİ MECLİSİ YEDEK ÜYE TAM LİSTESİ
Fatma Köse
Erdal Kurutaş
Ekin İlgün
İlyas Şahin
Hasan Emre Akkuş
Güler Koçyiğit
Bilgi Taşkıran
Caner Arduç
Doğan Çakmak
Gökhan Aydın
Bünyamin Kıvrakdal
Duygu Çelik
Melis Türker
Levent Gürbüz
Mustafa Yıldırım
Öztürk Kaylan
Abdullah Çakır
Neşe Zengin
Gürbüz Erdağöz
Hikmet Saatçi
Deniz Çankaya
İpek Dirim Kara
Tuana Tuncan
Ahmet Dikici
Uğur Öner
Tevfik Kayhan Timurhan
Gizem Çetinkaya Ülker
Sinem Kaya
Mehmet Ali Özışık
Aydoğan Arslanca
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE TAM LİSTESİ
Erbil Aydınlık
Süleyman Bülbül
Oktay Tolga Büyükhilal
Deniz Çakır
Ertürk Çapın
Tuğçe Deveciler Koç
Çağdaş Karaküçük
Remzi Kazmaz
Erdoğan Kılıç
Nail Dursun Kırbaş
Gençosman Killik
Burcu Mazıcıoğlu
İsmet Özener
Özkan Tice
Murat Yıldız
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE TAM LİSTESİ
Ali Güvenbaş
Işıl Nağme Evgin
Rıza Koçak
Cihan Önder Mercan
Korkmaz Öngel
Hakan Özer
Dilara Gürel
Furkan Kılıç
Özel'in hazırladığı listelerin kabul edilmesiyle YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayında yönetim organlarının belirlenmesi süreci tamamlandı.