Annesinin acısına dayanamadı! 15 gün sonra mezarı başında can verdi

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Giresun’da annesinin cenazesi için ABD’den gelen Adnan Turan, 15 gün sonra annesinin mezarı başında hayatını kaybetti. Turan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

ANNESİNİN CENAZESİ İÇİN GELMİŞTİ

Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 61 yaşındaki Adnan Turan’ın, 15 gün önce hayatını kaybeden annesinin cenazesi için memleketi Yağlıdere’ye geldiği öğrenildi. Turan, annesinin mezarını ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Turan için Yamuçluyanı Soğuksu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ve vatandaşlar katıldı.

KURUCALI MAHALLESİ’NDE DEFNEDİLDİ

İlçe Müftüsü İsa Akbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Adnan Turan’ın naaşı, Kurucalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA