Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Mahallesi Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık suyun Alibeyköy Barajı’na akması, bölge sakinlerini tedirgin etti. Çocukluğundan beri baraj göletinde balık tuttuğunu söyleyen Ahmet Tahirçeoğulları, suyun arıtılarak baraja akmasının önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

  • Sultangazi'de Alibeyköy Barajı çevresinde mavi renkli atık su görüldüğü ve bunun bölge sakinlerinin tepkisine yol açtığı belirtildi.
  • Cebeci Mahallesi sakini Ahmet Tahirçeoğulları, mavi suyun Habipler'deki kot yıkama atölyelerinden geldiğini öne sürdü.
  • İSKİ'nin müdahale ettiği, ancak baraja akan suyun arıtılması için kalıcı çözüm talep edildiği kaydedildi.

Sultangazi’de zaman zaman görüldüğü belirtilen mavi renkli su, Alibeyköy Barajı çevresinde yaşayanların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, suyun balıklara ve tarıma zarar verdiğini düşünüyor.

“BÜTÜN İSTANBUL İÇİN KULLANILIYOR”

Cebeci Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Tahirçeoğulları, mavi suyun bölgedeki kot yıkama atölyelerinden geldiğini öne sürdü. Tahirçeoğulları, “Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habipler’den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı’nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul için de sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza” diye konuştu.

“ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BALIK TUTUP YİYORUZ”

Mavi suyun balıkları ve tarımı tehdit ettiğini savunan Tahirçeoğulları, bölgede piknik yapanların da bulunduğunu söyledi. Tahirçeoğulları, “Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“ARITMASINI YAPSINLAR, BARAJA AKMASIN”

İSKİ’nin müdahale ettiğini ancak kalıcı bir çözüm gerektiğini belirten Tahirçeoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var, burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Bakmayın melek yüzlü olduğuna! Suçlandığı şey mide bulandırdı

Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Bir sey olmaz rahatlilikla icebilirsiniz zaten istanbulun nufusu cok fazla biraz azalir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

Her AVM'de karşımıza çıkıyor! Teknoloji devi resmen satıldı
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu12

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

Maça damga vuran anlar!