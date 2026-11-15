Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Korku edebiyatının en tanınmış isimlerinden Stephen King, X hesabında uçuşların durdurulmasına ilişkin dikkat çekici bir mesaj yayımladı. King, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uzaylılar dünyaya indi. Uçuşların durdurulmasının GERÇEK nedeni bu. Dünya çapında bir panik başlatmak istemiyorlar. Körler ama inanılmaz derecede iyi duyuyorlar."

King'in sözleri, resmi bir açıklama ya da gerçek bir uzaylı gözlemi değil, uçuşların durdurulması üzerinden yaptığı mizahi bir yorum niteliği taşıyor.

ABD'DE UÇUŞLAR NEDEN DURDURULDU?

ABD'de 13 Kasım Cuma günü hava trafiğini etkileyen büyük bir teknik arıza yaşandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), birden fazla hava trafik kontrol merkezinde iletişim sorunları tespit edilmesinin ardından ülke genelinde uçakların kalkışlarını geçici olarak durdurdu.

Karar, havalimanlarında ciddi aksamalara neden olurken binlerce yolcu uçuş iptalleri ve gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık dört saatten uzun süren kısıtlama boyunca hava trafik kontrol ekipleri, uçuş güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, karar alındığı sırada havada yaklaşık 3 bin 500 uçak bulunduğunu ve bu uçakların güvenli şekilde indirildiğini açıkladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından aynı gece 8 binden fazla uçuş operasyonu yeniden gerçekleştirildi.

ARIZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

ABD'li yetkililerin açıklamasına göre krizin temelinde, ülkenin eskiyen hava trafik kontrol altyapısı bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Duffy, bir yüklenici firmanın eski bakır iletişim hatlarını fiber optik sisteme dönüştürmek için çalışma yürüttüğü sırada teknik sorun yaşandığını belirtti.

Çalışma sırasında kullanılan bir yönlendiricinin diğer cihazlara dört ila beş saniyede 1000'den fazla bağlantı isteği göndermesi, iletişim ağında aşırı yüklenmeye neden oldu.

Bunun sonucunda hava trafik kontrolörleri ile uçaklar arasındaki iletişimde kesintiler ve radar verilerinde aksaklıklar yaşandı. Yetkililer, sorunun hatalı ekipmandan mı yoksa kurulum sırasında yapılan bir hatadan mı kaynaklandığının araştırıldığını bildirdi.

AYNI GÜN MICROSOFT SİSTEMLERİNDE DE SORUN YAŞANDI

ABD'deki havacılık krizinin yaşandığı gün Microsoft hizmetlerinde de küresel çapta erişim sorunları görüldü. İki büyük teknik aksaklığın aynı döneme denk gelmesi, olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Microsoft, yaşanan kesintinin daha önce gerçekleştirilen ağ kapasitesi güncellemesiyle bağlantılı teknik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.

ABD'li yetkililer ise hava trafik sistemindeki arızayla Microsoft kesintisi arasında bağlantı tespit edilmediğini ve olayların arkasında kötü niyetli bir saldırıya ilişkin kanıt bulunmadığını bildirdi.

NEW ORLEANS'TAKİ GEMİ KAZASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Aynı gün New Orleans'ta bir tanker ile yolcu gemisinin çarpışması da ülkede yaşanan sıra dışı gelişmeler arasına eklendi.

İngiltere'deki bir ABD hava üssü yakınlarında şüpheli insansız hava araçlarının görülmesi ve Ohio'daki bir tesiste patlayıcı bulunmasıyla ilgili haberler de peş peşe geldi.

Birbirinden farklı olayların kısa zaman aralığında yaşanması, kamuoyunda endişeleri artırdı. Ancak bu gelişmelerin ortak bir saldırının parçası olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.

NETFLIX'İN KIYAMET FİLMİNİ HATIRLATTI

Havacılık ve iletişim sistemlerinde yaşanan aksaklıklar, Netflix'in 2023 yapımı Leave the World Behind (Dünyayı Ardında Bırak) filmini de akıllara getirdi.

Filmde büyük bir siber saldırının ardından iletişim ağlarının çökmesi, teknolojik sistemlerin devre dışı kalması ve toplumda giderek büyüyen bir belirsizlik anlatılıyor.

ABD'de yaşanan gerçek olaylarla filmin senaryosu arasında benzerlikler kurulsa da yetkililer, son kesintilerin siber saldırıdan kaynaklandığını gösteren bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

KORKU USTASININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

O, Medyum ve Hayvan Mezarlığı gibi eserleriyle tanınan Stephen King'in uzaylılarla ilgili paylaşımı da yaşanan gelişmelere farklı bir boyut kazandırdı.

Özellikle uzaylıların kör oldukları ancak olağanüstü işitme yeteneklerine sahip bulundukları yönündeki ifadesi, korku ve bilim kurgu yapımlarındaki yaratıkları hatırlattı.

King'in mizahi paylaşımı, teknik arızaların neden olduğu belirsizliği korku edebiyatına özgü bir anlatımla yorumlaması bakımından dikkat çekti. Ancak uzaylıların dünyaya indiğine ya da uçuşların bu nedenle durdurulduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.