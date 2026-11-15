Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre göre, terminalin tuvalet bölümünde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Biçici'nin, yörede 'Aşık Kamberi' adıyla tanınan Afşinli halk ozanı olduğu belirlendi. Biçici'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı