Trump'ın ziyareti öncesi Filipinler'de ortalık karıştı! Polisle göstericiler çatıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Filipinler'in başkenti Manila'da, 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 49. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi öncesinde protestolar başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılmasının planlanmasına tepki gösteren göstericiler, zirvenin gerçekleştirileceği alana ulaşmak için yürüyüşe geçti. Güvenlik güçlerinin kalabalığın önünü kesmesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

POLİS GÖSTERİCİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Filipinler'de demokrasi ve sosyal adalet alanında faaliyet gösteren aktivist grupların oluşturduğu Yeni Yurtsever İttifakı'nın çağrısıyla yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Trump'ın ziyaretini ve Orta Doğu'daki çatışmaları protesto eden kalabalık, ASEAN Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bölgeye doğru ilerledi.

Polisin göstericilerin toplantı alanına yaklaşmasını engellemesi üzerine gerginlik yaşandı. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbede kameralara yansıdı.

DEVLET BAŞKANI'NA DA TEPKİ GÖSTERDİLER

Protestonun öncülerinden Teddy Casino, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı da eleştirdi.

Casino, hükümetin yabancı liderleri ağırlamaya öncelik verirken Filipin halkının sorunlarına yeterince çözüm üretmediğini savundu.

Aktivist gruplar, zirve boyunca Trump'ın ziyaretine ve bölgesel gelişmelere karşı gösterilerini sürdüreceklerini duyurdu.

DÜNYA LİDERLERİ MANİLA'DA BULUŞACAK

15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 49. ASEAN Liderler Zirvesi'nde Güneydoğu Asya ülkelerinin liderlerinin yanı sıra ABD, Çin ve Japonya gibi ülkelerin temsilcileriyle de görüşmeler yapılması bekleniyor.

Toplantıların gündeminde Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkileri, Myanmar'daki gelişmeler, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar ve sınır ötesi kirlilik gibi konular bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com