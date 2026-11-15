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Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi

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Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi Haber Videosunu İzle
Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi
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Çin'de Osmanlı tarihi anlatan bir öğretim üyesi, öğrencilerinin karşısına dönemin kıyafetlerini yansıtan bir kostümle çıktı. Başına fes takan, yeniçeri bıyığını andıran görünümü ve siyah kıyafetiyle ders anlatan akademisyenin görüntüleri dikkat çekti. Çin'deki sınıftan yansıyan görüntüler, Osmanlı tarihinin binlerce kilometre uzakta nasıl anlatıldığını gözler önüne serdi.

  • Pekin Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi dersi veren bir öğretim üyesi, fes ve yeniçeri bıyığını andıran görünümüyle siyah bir kostüm giyerek derse girdi.
  • Derste "Osmanlı İmparatorluğu: Bir imparatorluğun 600 yılı" başlıklı bir sunum yapıldı.
  • Ders görüntüleri 15 Kasım'da Reddit'te yayımlandı; öğretmenin kimliği, görüntülerin çekim tarihi ve Pekin Üniversitesi bilgisi bağımsız kaynaklarla doğrulanamadı.

Çin'in başkenti Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi dersi verdiği belirtilen öğretim üyesi, alışılmışın dışında bir yöntem tercih etti. Öğrencilerine anlattığı tarihî dönemi görsel olarak da yansıtmak isteyen öğretmen, sınıfa Osmanlı kıyafetlerini andıran bir kostümle girdi.

Başındaki fes, yeniçeri bıyığını andıran görünümü ve siyah kıyafetiyle öğrencilerin karşısına çıkan öğretmen, dersini bu şekilde sürdürdü.

DERSİN KONUSU 600 YILLIK OSMANLI TARİHİ

Sınıftaki sunumda "Osmanlı İmparatorluğu: Bir imparatorluğun 600 yılı" başlığının yer aldığı aktarıldı. Öğretmenin tercih ettiği kostüm, anlatılan tarihî dönemi öğrencilerin gözünde canlandırmaya yönelik bir uygulama olarak dikkat çekti.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sona erişine kadar yaklaşık altı asırlık tarihini konu alan dersin görüntüleri, Çin'de Türk tarihine yönelik akademik çalışmaların da ilgi çekici bir örneğini oluşturdu.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINDA DA İLGİ GÖRDÜ

Çinli öğretmenin Osmanlı tarihini kostümle anlatması, yurt dışındaki internet kullanıcılarının da dikkatini çekti. Reddit'te 15 Kasım'da yayımlanan görüntüler, tarih derslerinin daha eğlenceli ve akılda kalıcı hâle getirilmesine ilişkin yorumlara konu oldu.

Bazı kullanıcılar öğretmenin yöntemini yaratıcı bulurken bazıları da tarihî kostümlerin derslere ilgiyi artırabileceğini belirtti.

Öte yandan öğretmenin kimliği ve görüntülerin ilk çekildiği tarih bağımsız kaynaklardan doğrulanamadı. Pekin Üniversitesi bilgisi de haberlerde yer almakla birlikte üniversitenin resmî açıklamasıyla teyit edilemedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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