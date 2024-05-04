Güney Kore'yi, Sarayları, Geleneksel Pazarları ve Köyleri ile Keşfedelim

BEDİA TEYMUR - ÖZEL HABER

Kore Yarımadası, tarih boyunca batıdan Çin'in, doğudan Japonya'nın ve Kuzeyden Rusya'nın istilasına uğramış, zengin kültürel mirası ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir bölge. Amerika Birleşik Devletleri'nin de "Hani bana" diyerek göz diktiği bu topraklar, 70 yıl önceye kadar savaşlar, salgın hastalıklar ve yoksullukla boğuşmuş.

Ancak, Rusya-Çin ile ABD'nin 38. paralel ile ikiye böldüğü bu talihsiz ülkenin insanları, "Coğrafya kaderindir" demeyip, yer altı kaynakları dahi olmadan çalışmış, üretmiş ve talihsizliklerini tersine çevirmiş.

Bugün, Güney Kore olarak bilinen bu bölge, teknoloji, oyun ve popüler kültürde dünya çapında bir ihraç gücüne sahip.

1953 yılında Kore Yarımadası'nda bir ateşkes anlaşması imzalandı, ancak bu anlaşma bir barış sözleşmesine dönüşmedi. Bu tarihten itibaren, yarımada fiili olarak bölünmüş olsa da Güney Kore kendisini Kore Cumhuriyeti olarak adlandırmaya devam ediyor, böylece bölünmüşlüğü kabul etmeyen bir duruş sergiliyor. Ki ben de öyle diyorum. Ellerindeki silah gücü ile dünyaya egemen olmuş devletler bir ülkenin kardeşlerini bölen, düşman eden sınırlarını "red" ediyorum.

İŞTE ADIM ADIM GEZDİĞİMİZ YERLER VE KORE CUMHURİYETİ...

Seul: Bir Bilim Kurgu Filmi Seti Gibi

İstanbul'dan Seul'e doğrudan uçuşumuz, yaklaşık 9 saat 50 dakika sürdü. Ancak dönüş 12 saate yakın bir zaman aldı. Bu uzun yolculuğun yorgunluğu, Seul'ün devasa gökdelenlerini, şehri ikiye bölen pırıl pırıl akarsularını ve tertemiz caddelerini görünce geçiyor. Kendinizi adeta bir bilim kurgu film setinde hissediyorsunuz.

Seul, sadece bir teknoloji ve ticaret şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından tacirlerin kozmetik ve teknoloji ürünleri için geldiği bir merkez haline gelmiştir.

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Changdeokgung Sarayı ve Gizli Bahçe

İlk durağımız olan Changdeokgung Sarayı, Seul'un 5 büyük sarayından biri ve 1405 yılında inşa edilmiştir. Joseon Hanedanı döneminde birçok krala ev sahipliği yapmış bu saray, günümüzde iyi korunmuş Joseon saraylarından biri olarak kabul edilir. Saray kompleksi, halka açık alanlar, kraliyet ailesinin özel konutları ve Gizli Bahçe gibi kısımlardan oluşur. Saray iç içe geçmiş birçok bahçeden oluşuyor. Gizli Bahçe, tarih boyunca kralların dinlenme yeri olmuş ve doğal güzelliklerle zenginleştirilmiş. 1997 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne eklenen saray, özellikle sonbaharda, yaprakların renk değiştirdiği zaman ziyaret için idealdir.

Saray, çivi ve beton gibi malzemeler kullanılmadan, sadece iç içe geçirilmiş ağaçlardan yapılmış ve alabildiğine her ağaç bir sanat eseri gibi işlenmiş ve boyanmış.

Gyeongbokgung Sarayı

Seul'un tarihle bezeli sokaklarında yürürken, 1395 yılında inşa edilen ve Joseon Hanedanlığı'nın göz kamaştıran ana sarayı Gyeongbokgung ile karşılaşırsınız. Bu ihtişamlı yapı, Seul'un kuzeyinde, Beş Büyük Saray arasında en görkemli olanıdır.

İmjin Savaşı'ndan Japon işgaline çok zarar gören saray, her seferinde yeniden tarihi dokusuna bağlı kalınarak yeniden inşa edilmiş ve 1963 yılında kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Bukchon Hanok Köyü: Tarih ve Modern Hayatın Kesiştiği Yer

Seul'un tarihi merkezinde yer alan Bukchon Hanok Köyü de tıpkı saray mimarisinde olduğu gibi ahşap işlemeli evlerden yapılmış. Köy diyoruz ama Seul'ün merkezinde ve etrafı, Gyeongbokgung Sarayı, Changdeokgung Sarayı ve Jongmyo Tapınağı gibi önemli simgelerle çevrilmiş. Joseon Hanedanı döneminden kalma köy, "Kuzey köyü" olarak da biliniyor.

Günümüzde Hanoklar; kültür merkezleri, misafirhaneler, restoranlar ve çay evleri olarak hizmet vererek ziyaretçilere geleneksel Kore kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Bukchon Hanok Köyü, hala yerel sakinlerin yaşadığı canlı ve tarihi dokusunu koruyor.

Seul'de Geleneksel Bir Pazar

1414 yılında kurulan Namdaemun Pazarı, Seul'de zaman yolculuğu yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken tarihi bir duraktır. Başlangıçta yerel tüccarlar için popüler bir ticaret noktası olan pazar, Japonya'nın Kore'yi zorla açmasıyla karakteri zamanla değişmiştir. Yıllar içinde birçok kez yeniden inşa edilmesine rağmen, canlılığını ve ticari önemini koruyan pazar, bugün hem yerel halkın hem de turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir mekandır. Namdaemun Pazarı, sokak yemekleriyle de ünlüdür ve özellikle hotteok gibi lezzetleri denemek için ideal bir yerdir. Ayrıca, Asya'nın en büyük 10 sokak yemeği şehri listesinde yer almaktadır.

Size İstanbul'u Hatırlatacak Bir Cadde

Insa-dong; araç trafiğine kapalı ana caddedir. Cadde çay evleri ve yerel mağazalarıyla ünlüdür ve İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni andırır. Burada birçok sanat galerisi, kafe ve sokak yemekleri bulabilirsiniz. Alışveriş delileri için cazibe merkezidir diyebiliriz

Myeong-dong: Seul'un Alışveriş ve Lezzet Cenneti

Seul'un kalbinde yer alan Myeong-dong, alışveriş tutkunları ve yemekseverler için vazgeçilmez bir merkezdir. İki ana caddeyle çevrili bu bölge, ünlü mağazalar, alışveriş merkezleri ve lezzet duraklarıyla dolup taşar. Myeong-dong, Kore, Batı ve Japon mutfağından lezzetli seçenekler sunan restoranlarla da ünlüdür.

2011, 2012 ve 2013 yıllarında dünyanın en pahalı dokuzuncu alışveriş caddesi olarak listelenen Myeong-dong, Seul'de alışveriş yapmak ve yerel lezzetlerin tadını çıkarmak isteyen herkes için kaçırılmaması gereken bir duraktır.

Lüks ve Eğlence Sektörü İçin Gangnam

Gangnam bölgesi, Seul'un güneyinde bulunan ve şehrin lüks alışveriş ve dinamik gece hayatının kalbi olan bir bölgedir.

Öte yandan, Dongdaemun Pazarı, Seul'un tarihi dokusunu yansıtan bir ticaret merkezi olarak bilinir ve Güney Kore'nin en büyük pazarlarından biri olarak kabul edilir. Yongsan Pazarı ise, son teknoloji ürünlerinin bulunduğu stantlarıyla Asya'nın önde gelen teknoloji pazarları arasında yer alır. Bu pazarlar, Seul'un geleneksel ve modern yüzlerini bir arada sunarak şehrin çeşitliliğini gözler önüne serer.

Lotte World Kulesi SEOUL SKY: Seul'un Zirvesinde Unutulmaz Bir Deneyim

SEOUL SKY, Lotte World Kulesi'nin 117-123. katlarında konumlanmış olup, ülkenin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek binası olarak dikkat çeker. Başkentin panoramik manzarasını sunan bu gözlem evi hem gündüz hem de gece büyüleyicidir. Ziyaretçiler, dakikada 600 metre hıza ulaşan çift katlı Sky Shuttle asansörü ile yukarı çıkarlar. Gözlem güvertesindeki cam pencereler ve 478 metre yüksekliğindeki cam zeminli Sky Deck, dünyanın en yüksek gözlem güvertesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Ayrıca, Sky Theater sayesinde her türlü hava koşulunda manzarasının keyfini sürebilirler.

HiKR Ground: Kore Turizminin Kalbi

HiKR Ground, Kore Turizm Organizasyonu'nun Seul Merkezi'nde yer alan bir turizm tanıtım merkezidir ve K-pop deneyimi yaşama ve medya sanatlarını keşfetme imkanı sunar.

Birinci katta, ziyaretçiler medya sanatçısı Lee Lee-nam'ın "Yeni Şehrin Manzarası" eseri ve global hallyu hayranlarının gönderdiği Kore turizm videolarını içeren HiKR Wall aracılığıyla çeşitli medya sanatlarını keşfedebilirler. İkinci katta, XR Live Studio'da kendi K-pop müzik videolarını oluşturma şansı bulurlar. Aynı katta, Cheonggyecheon Deresi'ni gören pencerede, Suh Do-ho'nun "Kuzey Duvarı" adlı sanat eseri sergilenir.

Üçüncü ve dördüncü katlarda ise Kore'nin çeşitli yerel sanatlarını deneyimleme ve sergileme fırsatı sunulur.

Cheonggyecheon Deresi ve Cheonggye Plaza: Seul'un Sakin Molası

Cheonggye Meydanı, Seul'un Sejong-ro Caddesi üzerinde, Cheonggyecheon Deresi'nin başlangıç noktasında yer alır. Meydan, 160 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olup, toplam 6,962 metrekarelik bir alana sahiptir. Meydanın tasarımı, çeşmeler, şelaleler ve yürüyüş yolları ile süslenmiştir ve Cheonggyecheon Deresi'nin restorasyonunu kutlamak amacıyla bir araya getirme, uyum ve barış için bir alan olarak kullanılmaktadır.

Seul'de Nerede Kalınır?

Seul'de konaklama için en ideal bölgelerden biri Han Nehri'nin kuzey kıyılarıdır. Bu bölge, alışveriş ve kültürel etkinliklerle dolu Insadong ve Myeongdong gibi hareketli caddelere yakınlığıyla bilinir ve çok sayıda konforlu otel sunar. Turistler için pek çok cazibe merkezine kolay erişim sağlayan bu bölgeler, şehrin kalbi niteliğindedir.

Han Nehri'nin güney kıyısında kalan oteller ise farklı bir deneyim arayanlar için cazip bir alternatif olabilir. Seul'un gelişmiş metro ağı sayesinde, nehrin güney tarafında kalmak ulaşım açısından kolaydır. Ancak, şehrin çoğu turistik ve tarihi mekanı kuzeyde yer aldığından, kültürel ve tarihi dokuyu daha yakından hissetmek isteyenler için Insadong özellikle tavsiye edilir.

Seul'de Ne Yenir? Keşfetmeniz Gereken Lezzetler

Seul'de yemek yeme deneyimi, Pazar yerlerinde açık hava restoranlarının sıcak atmosferine kapılarak sokak tezgâhlarında yaşanabilir. Kore mutfağı, pirinç ve soya sosu gibi temel malzemelerden oluşur. Şık restoranlarda da Kore ve dünya mutfağını tadabilirsiniz.

Kore'nin geleneksel servis şekilleri, örneğin çorbanın ana yemek olarak servis edilmesi gibi özelliklerle dikkat çeker. Sokak tezgâhlarında soya soslu sebzeler olan "Namul", baharatlı tavuk şişler "dak kkochi" ve sebzeli "Bibimbap" gibi geleneksel lezzetler bulabilirsiniz. Kore barbeküsü "Gogi-gui", et severler için olmazsa olmazlardandır.

Tatlı olarak, çeşitli dolgularla zenginleştirilen pirinç kekleri "tteok" denemelisiniz. Ayrıca, Noryangjin Balık Pazarı'nda yüzlerce çeşit taze balık arasından seçim yaparak, isteğinize göre pişirilmesini sağlayabilirsiniz.

Kore'nin En Büyük Şehirlerinden Bir Tanesi: Jeonju

Jeonju Jeonju, 1910 ile 1945 yılları arasında Zenshu olarak bilinen, Güney Kore'nin Kuzey Jeolla Eyaleti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Wanju İlçesi'nin Jeonju'yu neredeyse tamamen çevrelemesi ve birçok Wanju sakini Jeonju'da çalışması nedeniyle hem kentsel hem de kırsal bir yapıya sahiptir. Kore yemekleri, tarihi binalar, spor aktiviteleri ve yenilikçi festivallerle ünlü önemli bir turizm merkezidir.

Mayıs 2012'de, Jeonju UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında Gastronomi için Yaratıcı Şehir olarak seçilmiştir.

Jeonju, 1300 yıldan fazla bir tarih ve kültüre sahip bir şehirdir. Şehir, birçok bilgin yetiştirmiş ve gelişmiş bir yayıncılık endüstrisine sahiptir.

Jeonju Hanok Köyü: Geleneksel Kore'nin Kalbi

Jeonju Hanok Köyü, Kore'nin geleneksel mimarisinin en güzel örneklerinden bir başka örneğidir. Bu köydeki hanok evlerin çatıları, zarif bir şekilde gökyüzüne kıvrılır, her biri 'sarangchae' ve 'anchae' olarak ikiye ayrılan yaşam alanlarıyla geleneksel Kore yaşam tarzını yansıtıyor. Sarangchae, erkeklerin toplumsal etkinlikleri için kullanılırken, anchae kadınların daha özel yaşam alanı olarak kullanılıyor.

Jeonju Hanok Köyü'nde konaklamak veya Hanok Yaşam Deneyim Salonu'nu ziyaret etmek, ziyaretçilere bu tarihi yapıların içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu deneyimleme fırsatı sunuyor.

Jeonju El Sanatları Sergi Salonu

Kore'yi ziyarete gelenlerin özellikle ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olan Jeonju El Sanatları Sergi Salonu, ziyaretçilere geleneksel Kore el sanatlarının zarafetini keşfetme fırsatı sunuyor. Sanatseverler için Jeonju El Sanatları Sergi Salonunda, çeşitli atölye programlarına katılarak kendi el yapımı ürünlerinizi yaratma şansını da yakalayabilirsiniz.

Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı: Tarih ve Lezzetin Buluşma Noktası

1905 yılında Joseon döneminden kalma Nammunbakk Pazarı'nın yerine açılan Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı, şehrin güney kapısının hemen dışında, canlı ve renkli bir alışveriş destinasyonu olarak ziyaretçilere kapılarını açmıştır. Şu an pazarda 800'den fazla dükkan bulunmakta ve yaklaşık 1,200 çalışan tarafından sebze, meyve, yiyecek, kurutulmuş balık, mobilya, ipek ürünleri ve genel malzeme satışı yapılmakta.

Jeonju Nambu Geleneksel Pazarı ziyaretçilere hem tarihi dokusu hem de sunduğu lezzetlerle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kore'yi simgeleyen 3 şey: Pirinç, Deniz ürünleri ve Çay

Daehan Dawon Çay Plantasyonu: Yeşilin ve Denizin Buluştuğu Nokta

Kore'nin gezilmesi gereken doğa harikası yerlerinden biri olan Daehan Dawon Çay Plantasyonu, yüksek kaliteli yeşil çayıyla ünlü ve yıl boyunca ziyaretçiler için popüler bir cazibe merkezi haline gelmiş. Plantasyon, adeta bir doğa harikası olan tepe yamacında, derin yeşil çay ağaçlarının büyüleyici sıralarıyla göz alıcı bir manzara sunuyor. Deniz seviyesinden sadece 350 metre yüksekte bulunan bu küçük tepe, zirvesindeki gözlem güvertesinden açık günlerde denizi görebilme imkanı sunarak ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen deneyimleme imkanı veriyor.

Çay bahçesinin girişi, yüksek sedir ağaçları ile çevrili olan bu doğal güzellik, plantasyona adeta bir film seti havası katıyor. Gerçekten de Plato "Yaz Kokusu (2002)", "Mavi Deniz Efsanesi (2017)" ve "Asi (2017)" gibi Kore'nin popüler dizilerine ev sahipliği yapan yapmış.

Kore Çay Müzesi: Boseong Çayının Tarihine Yolculuk

Kore Çay Müzesi, Kore'nin zengin çay kültürünü kutlamak ve Boseong çayının tarihini sergilemek amacıyla ziyaretçilere kapılarını açıyor. Baekje Dönemi'ne kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Boseong çayı, bu müze ile onurlandırılmış. Üç katlı bir yapıya sahip olup olan müzede, her katta çayın farklı bir yönüne odaklanır.

Çay Yapımı Atölyesi'nde ziyaretçiler, farklı türdeki yeşil çayları yapma sürecini öğrenme imkanı bulur. Kore Çay Müzesi, çay severler için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak Boseong'un yeşil tepelerinde sizi bekliyor.

O'Sulloc Tea Museum: Çayın Büyülü Dünyası

2001 yılında kapılarını ziyaretçilere açan O'Sulloc Tea Museum, Güney Kore'nin en prestijli çay plantasyonlarından birinde yer alıyor. Dünyanın en kaliteli yeşil çaylarını üretme ününe sahip bu müze, çay severler için adeta bir cennet. Siyah, yeşil ve beyaz çayların yanı sıra çay kültürü ile ilgili neredeyse her şeyi bulabileceğiniz bu benzersiz mekan, ziyaretçilere çayın tarihini ve işlenişini keşfetme fırsatı sunuyor.

Işıkların Dans Ettiği Okyanus Kıyısındaki Şehir: Yeosu

Yeosu, Güney Kore'nin Güney Jeolla Eyaleti'nde ikinci en büyük şehirdir. 1998 yılında Eski Yeosu Şehri, Yeocheon Şehri ve Yeocheon İlçesi birleştirilerek günümüz Yeosu şehri oluşturuldu. Tarihsel olarak Yosu olarak bilinen şehir, Kore Yarımadası'nın Japon hakimiyeti döneminde Reisui olarak adlandırılmıştır.

Yeosu Deniz Teleferiği: Gökyüzünden Okyanus Manzarası

Yeosu Deniz Teleferiği, Kore'nin ilk deniz üstü teleferiği olarak, Dolsan Adası ile anakarayı büyüleyici bir şekilde birbirine bağlıyor. Cam zeminli kabinler okyanusun derinliklerine doğru, adeta havada asılıymış gibi bir deneyim yaşatıyor. Adrenalin dolu bir deneyim için harika bir etkinliktir.

Yeosu Lezzetleri

Yeosu Geobukseon Köprüsü'nün altında yer alan büfelerde deniz ürünleriyle hazırlanan çeşitli yemekleri tadabilirsiniz. Bu sokak, turistler arasında popüler bir durak olarak, ziyaretçilere Yeosu'nun deniz ve köprü manzarasının gece ışıltısında lezzetli yemekler eşliğinde deneyimleme fırsatı sunuyor

Yakındaki Hamel Deniz Feneri ve Yeosu Deniz Teleferiği gibi cazibe merkezleriyle birlikte, büfeleri sadece yemek için değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek için de ideal bir başlangıç noktasıdır. Burası hem damak zevkinizi tatmin edecek hem de gözlerinize festival sunacak bir mekan.

Suncheonman Sulak Alanı: Doğanın Sessiz Güzelliği

Suncheon, Güney Kore'nin Jeollanam-do bölgesinde, 2022 itibarıyla 280,719 nüfusu ile en büyük şehridir. Eyaletin güneydoğusunda yer alan Suncheon, tarımsal ve sanayi açısından sahip olduğu manzaralı doğasıyla bilinir ve Suncheon Körfezi gibi turistik yerlere ev sahipliği yapar.

Liman kenti Yeosu, Suncheon'un yaklaşık kırk dakika güneyinde, Gwangyang ise şehrin doğusunda yirmi dakika mesafededir.

Suncheonman Sulak Alanı, dünyanın en iyi beş sahil sulak alanından biri olarak kabul edilen, çamur alanları ve kamış yataklarıyla ünlüdür. Bu 3 km uzunluğundaki nehir boyunca uzanan doğal rezerv, zengin kuş türleri ve benzersiz ekosistemleriyle biliniyor. Başlıklı turnalar gibi göçmen kuşların kışlama ve üreme alanı olan kamış kolonileri, gelgit düzlükleri ve çeşitli deniz canlılarının yaşam alanıdır.

Suncheonman Sulak Alanı, doğa severler ve kuş gözlemcileri için eşsiz bir ekolojik turistik yer olarak bilinir.

Suncheonman Koyu Milli Park'ı: Doğanın Büyüsüyle Buluşma Noktası

Suncheonman Koyu Milli Park'ı Kore'nin ilk ve dünyanın en ünlü beş sahil sulak alanından biridir. Suncheon'un Dosa-dong bölgesinde yer alan bu bahçe, 1.12 milyon metrekarelik alanda 505 türden 790 bin ağaç ve 113 türden 3.15 milyon çiçekle donatılmış.

Mayıs ortasında, 30 bin metrekarelik bir alanda, altın dalgalar oluşturan kanola çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Bahçedeki ana yollar, doğal gölge oluşturmak için yaklaşık 50 bin hünnap, karaağaç ve diğer ağaçlar dikilmiş. Bahçeden sonra, ziyaretçiler Kişisel Hızlı Transit (PRT) ile Suncheon Kültür Merkezi'ne ulaşabilir ve oradan Kamış Trolleybüsü ile Mujingyo Köprüsü'ne kadar gidebilirler.

Milli Park ile Sulak Alan Rezervi arasında bağlantı kuran SkyCube adında şöförsüz, elektrikli ve raylı minik küp vagonlarla milli parkı gezebilirsiniz.

Deneyimlemeniz Gereken Kültürel Kıyafet: Hanbok

Hanbok, Kore kültürünün sembolü olan ve köklü bir geçmişe sahip geleneksel bir giysidir. Bu zarif kıyafet, zamanla daha çok festivallerde, düğünlerde ve özel törenlerde tercih edilen bir giysi olmuş. Canlı renkleri ve sade çizgileri ile göz kamaştıran hanbok, kışın ipek veya pamuktan, yazın ise serin tutan kenevir ve ramiden üretilir.

Günümüzde, hanbok genellikle Kore'nin kırsal bölgelerinde hâlâ günlük olarak kullanıyor.

Kore'nin turistik yerlerinde hanbok kiralama hizmetleri dükkanlarda bu kıyafetleri kiralayıp turistik yerlerde fotoğraflar çekip farklı anılar biriktirebilirsiniz.

Tipik bir Halk Köyü: Naganeupseong

Naganeupseong Halk Köyü, Güney Kore, Suncheon, Güney Jeolla, Nagan-myeon'da bulunan tarihi bir idari Kore kasabasıdır. Çevresi dağlarla kaplı bu şirin kasaba Çin istilasından korunmak için kale surları ile çevrilmiş üç mahalleden oluşur. Evler, hasır çatıları, kil odaları ve Kore tarzı verandaları ile tarihi bir film platosunu andırıyor. Bu Küçük orijinal kasabada aristokratlar değil, çoğunlukla sivil halk insanlar yaşamış ve halen yaşıyor.

Burada yaşam devam etmesine rağmen, bizim köylerde gördüğümüz hiçbir hayvan sesi ve kokusu yoktu.

Seoul Geumsunsa Tapınağı

Seul'un Jongno-gu bölgesinde yer alan Geumsunsa Tapınağı, kolay ulaşımı ve yakındaki turistik yerleri ile dikkat çeker. Tapınağa ulaşım, otobüs durağından yaklaşık 20 dakikalık bir yokuş yürüyüşü içerir. 2 günlük konaklama programı, öğleden sonra 3'te başlar ve ertesi gün öğle yemeği sonrası sona erer. Konaklama sırasında Budizm yemek adabı, tespih yapımı gibi çeşitli etkinlikler sunulur ve katılımcılar tapınak yemeklerini tadabilir.

Ganghwado Adası Jeondeungsa Tapınağı

İncheon'un Ganghwado Adası'nda bulunan Jeondeungsa Tapınağı, güzel manzaraları ve tarihi yapısıyla ünlüdür. 2 günlük konaklama boyunca ziyaretçiler tapınağı keşfedebilir ve kafe Jungnimdawon'da geleneksel çayların keyfini çıkarabilir. Tapınak, güneş batımı manzarası ile de bilinir.

Gochang Seonunsa Tapınağı

Jeollabuk-do'da yer alan Seonunsa Tapınağı, özellikle sonbaharda yaprak dökümü manzarası ile ünlüdür. Tapınak, doğayla iç içe ve çeşitli mevsimlerde farklı doğal güzellikleri sunar. Tapınak konaklaması sırasında yürüyüş yapmak, ziyaretçilere doğanın tadını çıkarma fırsatı sunar.

Bu tapınaklar, sadece dinlenmek ve yenilenmek isteyenler için mükemmel bir kaçış sunar ve ziyaretçilere unutulmaz bir huzur deneyimi yaşatır.