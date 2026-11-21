Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "dostum" diye nitelemesine "Bizim için o bir katil" sözleriyle yanıt verdi. Zelenski'nin CNN'e verdiği demeci BBC aktardı.

Zelenski, Putin'e nasıl hitap edeceğinin ABD Başkanı'na kalmış bir konu olduğunu söyledi ve ekledi: "Bizim için o bir düşman... Bizim için o bir katil."

TRUMP ÇİN ZİRVESİNDE "DOSTUM" DEMİŞTİ

Trump, perşembe günü Çin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile yaptığı tarihi üçlü görüşmenin marjında Putin'i "dostu" olarak tanımlamış, iki liderin "uzun yıllardır harika bir ilişkisi" olduğunu söylemişti.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere de Putin'in "savaşı bitirmeyi çok isteyeceğini" söyledi. "İkisi de (Zelenski ve Putin) savaşı bitirmek istiyor, benim bir ilişkimin olması çok iyi bir şey" diyen Trump, Putin'i dost olarak görmeye devam ettiğini yineledi, ancak Putin'in ABD'nin dostu olup olmadığı konusunda "konuşamayacağını" belirtti.

"HER GECE VE GÜNDÜZ İNSAN ÖLDÜRÜYOR"

Zelenski ise Trump'ın tutumuna rağmen Putin'i katil olarak gördüğünü yineledi: "Bence dünyadaki insanların çoğu için de o bir katil, çünkü her gün ve her gece insan öldürüyor." Ukrayna lideri, Putin'den "dost" diye söz edilmesinin onun üzerinde yeterince baskı olmadığı anlamına geldiğini de söyledi.

KİEV'E YILIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Sözler, Rusya'nın cuma günü Kiev'deki köprüleri ve demiryolu istasyonlarını hedef alan saldırılarında en az 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Saldırılar, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne ağır hasar vermesinden günler sonra düzenlendi. Zelenski, 27'si balistik olmak üzere 110 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı "bu yılın en büyüğü" olarak niteledi.

Polonya da cuma sabahı bir Rus seyir füzesinin hava sahasını ihlal eden üç cisimden biri olduğunu açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bölgede Batılı askeri tatbikatlar sürerken yaşanan olayın kaza gibi görünmediğini söyledi. Yaralanan ya da hasar olmadığı bildirilen olayı Varşova, Moskova'nın "provokasyonu" olarak nitelendirdi.

Kaynak: BBC