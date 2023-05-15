Kore Haberleri - Kore Haber - Haberler

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Kore Haberleri
Kore haber, Kore son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Fatih Erbakan, "Yeniden Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi" diyerek vatandaşın desteğini istedi
Kore - 12.05.2023
Erbakan "Yeniden Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi" diyerek vatandaşın desteğini istedi
Kore - 12.05.2023
Fransa'dan Çin'e, Rusya'yı Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymaya ikna etmesi çağrısı
Kore - 11.05.2023
Güney Koreliler, hükümetin Kuzey'in "insan hakları ihlallerine" ışık tutmasını destekliyor
Kore - 11.05.2023
ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek
Kore - 09.05.2023
Güney Kore'de mahkeme, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti
Kore - 09.05.2023
Güney Kore, Kaesong'da kendisine ait 10 fabrikanın Kuzey tarafından izinsiz işletildiğini belirtti
Kore - 09.05.2023