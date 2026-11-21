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Hatay'da gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kocası tarafından bıçakla öldürüldükten sonra yakılarak Asi Nehri'ne atılan şahsın vahşice öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Dalgıç polislerin nehir içinde yaptıkları çalışmada içi ceset dolu torbayı buldukları anlar ortaya çıktı.

Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar'ın birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadın ve kocası tarafından bıçaklandıktan sonra varil içinde yakıldığı ve ardından torba içerisinde Asi Nehri'ne atıldığı ortaya çıkmıştı. M.K. isimli kadın ve kocası E.C.K. ile birlikte cinayete karıştığı ortaya çıkan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 2'si serbest kaldı. Öte yandan şahısların ifadelerinde şahsı evde bıçaklayarak öldürdükleri ve ev içerisinde varil içerisinde yakmaya çalıştıkları, ardından da cesedi yok edemeyince çuvala koydukları cesedi arabayla Kuzeytepe Mahallesi'nden taşıyarak Asi Nehri'ne attıkları öğrenildi. Öte yandan dalgıç polislerin nehir içerisinde yaptıkları aramalar esnasında içinde ceset olan çuvalı buldukları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı