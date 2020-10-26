BREZİLYA HABERLERİ

Brezilya - 26.10.2020
Brent petrolün varili 41,20 dolar
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,6 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 7,9 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izledi.
Brezilya - 26.10.2020
Son dakika haber...
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (7 milyon 909 bin 959), Brezilya (5 milyon 394 bin 128), Rusya (1 milyon 513 bin 877), Fransa (1 milyon 138 bin 507), İspanya (1 milyon110 bin 372), Arjantin (1 milyon 90 bin 589), Kolombiya (1 milyon 15 bin 885), Peru (888 bin 715), Meksika (891 bin 160), İngiltere (873 bin 800), Güney Afrika (715 bin 868), İran (568 bin 896), İtalya (525 bin 782), Şili (502 bin 63), Irak (451 bin 707), Almanya (437 bin 866), Bangladeş (398 bin 815), Endonezya (389 bin 712), Filipinler (370 bin 28), Türkiye (361 bin 801), Suudi Arabistan (344 bin 875), Ukrayna (343 bin 498), Pakistan (328 bin 602), Belçika (321 bin 31) ve İsrail (309 bin 946).
Brezilya - 26.10.2020
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 159 bin 93
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 394 bin 128 vaka bulunuyor.
Brezilya - 26.10.2020
Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 231, Arjantin'de 284, Meksika'da 181, Kolombiya'da 154 ve Peru'da 54 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya - 25.10.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 851 bine, Hindistan'da 7 milyon 907 bine, Brezilya'da 5 milyon 381 bine ve Rusya'da 1 milyon 513 bine ulaştı.
Brezilya - 25.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini geçti
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 866 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 381 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
Brezilya - 25.10.2020
Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 43 milyonu geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 43 milyon 2 bin 322'ye ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 827 bin 932 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 866 bin 740), Brezilya (5 milyon 381 bin 224), Rusya (1 milyon 513 bin 877), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Fransa (1 milyon 86 bin 497), Arjantin (1 milyon 81 bin 336), Kolombiya (1 milyon 7 bin 711), Meksika (886 bin 800), Peru (886 bin 214) ve İngiltere (854 bin 10) oldu.
Brezilya - 25.10.2020
Şili'de referandum: 'Latin Amerika'nın ekonomik başarı hikayesi' neden rota değiştirmek istiyor?
Brezilya - 25.10.2020
Haftanın tarihine bakış
2006- Brezilya'da solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçimlerin ikinci turunda yeniden başkan seçildi.
Brezilya - 25.10.2020
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 154 bin 862
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 381 bin 224 vaka bulunuyor.
Brezilya - 25.10.2020
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 432, Arjantin'de 275, Meksika'da 431, Kolombiya'da 198 ve Peru'da 62 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya - 24.10.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 764 bine, Hindistan'da 7 milyon 824 bine, Brezilya'da 5 milyon 355 bine ve Rusya'da 1 milyon 497 bine ulaştı.
Brezilya - 24.10.2020
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 10 milyonu aştı
ABD'yi 897 bin 81 ile Fransa, 680 bin 87 ile Hindistan, 401 bin 250 ile Brezilya, 340 bin 528 ile Rusya, 254 bin 525 ile Belçika, 203 bin 182 ile İtalya, 191 bin 366 ile Ukrayna, 174 bin 335 ile Arjantin ve 151 bin 388 ile Meksika izledi.
Brezilya - 24.10.2020
Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229 bini geçti
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 824 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 355 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
Brezilya - 24.10.2020
Son dakika!
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (7 milyon 814 bin 682), Brezilya (5 milyon 355 bin 650), Rusya (1 milyon 497 bin 167), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Arjantin (1 milyon 69 bin 368), Fransa (1 milyon 41 bin 75), Kolombiya (998 bin 942), Peru (883 bin 116), Meksika (880 bin 775), İngiltere (830 bin 998), Güney Afrika (712 bin 412), İran (556 bin 891), Şili (498 bin 906), İtalya (484 bin 869), Irak (445 bin 949), Almanya (417 bin 350), Bangladeş (396 bin 413), Endonezya (381 bin 910), Filipinler (367 bin 819), Türkiye (357 bin 693), Suudi Arabistan (344 bin 157), Ukrayna (337 bin 410), Pakistan (327 bin 63) ve İsrail (308 bin 840).
Brezilya - 24.10.2020
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 149 bin 367
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 355 bin 650 vaka bulunuyor.
Brezilya - 24.10.2020
Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 571, Arjantin'de 382, Meksika'da 418, Kolombiya'da 166 ve Peru'da 46 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya - 24.10.2020
5. İstanbul Tasarım Bienali bizi birbirimizle, dünyayla, diğer türlerle, mikroorganizmalarla hatta evrenle empati kurmaya çağırıyor
Brezilya - 24.10.2020
Japonya, petrol sızdıran gemiden kaynaklanan zararın tespiti için Morityus'a heyet gönderecek
Dünyaca ünlü resifler etkilenebilir Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu.
Brezilya - 23.10.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 679 bin, Hindistan'da 7 milyon 761 bin, Brezilya'da 5 milyon 323 bin ve Rusya'da 1 milyon 480 bine ulaştı.
Brezilya - 23.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 763 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 332 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
Brezilya - 23.10.2020
Enuygun.com, pandemide ziyaret edilebilecek ülkeleri paylaştı
Açıklamaya göre, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, vizesiz herhangi bir kısıtlama olmadan Türk vatandaşlarının gezebileceği ülkelerden arasında yer alırken, yanı sıra Türk vatandaşları vize ve başka kısıtlamalar olmadan Meksika, Brezilya, Yemen, Moritanya ve Afganistan'a da gidebiliyor.
Brezilya - 23.10.2020
Renault Grubu'ndan 3. çeyrekte 10 milyar 374 milyon avro gelir
Avrupa dışı pazarlarda görünüm Grup tarafından paylaşılan bilgilere göre, satış adetinden çok karlılığa odaklanan politika değişikliği ve toplam pazardaki ciddi düşüş nedeniyle Grup'un Brezilya'daki satışları yüzde 9 geriledi.
Brezilya - 23.10.2020
AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a Uluslararası Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması'nda birincilik ödülü
Brezilya - 23.10.2020
MÜSİAD EXPO'da 10 milyar dolarlık "fahri konsolos" cirosu bir araya gelecek
MÜSİAD EXPO'da biz Dünya Fahri Konsoloslar Ticari Diplomasi Zirvesi adı altında dünyanın Türkiye'deki bütün fahri konsoloslarını ve dünya ülkelerinin Türkiye'deki fahri konsoloslarını bir araya getireceğiz. Burada 3 ayrı oturum gerçekleştireceğiz. Son 15 gün içerisinde 10'a yakın ziyaret yaptım. Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nden tutunda Brezilya, Arjantin, Meksika büyükelçileri ile bir araya geldik.
Brezilya - 23.10.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "SCO+" forumuna katıldı
Foruma, SCO ve BRICS 2020 dönem başkanı Rusya ile Afganistan, Azerbaycan, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan ve Vietnam'dan ülke liderleri ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Brezilya - 23.10.2020
Brent petrolün varili 42,27 dolar
ABD, 8,4 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, ABD'yi 7,7 milyondan fazla vakayla Hindistan ve yaklaşık 5,3 milyon vakayla Brezilya izliyor.
Brezilya - 23.10.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 42 milyonu aştı
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 761 bin 312), Brezilya (5 milyon 332 bin 634), Rusya (1 milyon 463 bin 306), İspanya (1 milyon 90 bin 521), Arjantin (1 milyon 53 bin 626), Fransa (999 bin 43), Kolombiya (990 bin 270), Peru (879 bin 876), Meksika (874 bin 171) ve İngiltere (810 bin 467) oldu.
Brezilya - 23.10.2020
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 497, Arjantin'de 438, Meksika'da 479, Kolombiya'da 172 ve Peru'da 47 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya - 23.10.2020
Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 332 bin 634 vaka bulunuyor.
Brezilya - 23.10.2020
Pele 80 yaşında: Futbol tarihinin en ünlü 10 numarası hakkında az bilinen on hikaye
Brezilya - 22.10.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 614 bin, Hindistan'da 7 milyon 756 bin, Brezilya'da 5 milyon 303 bin ve Rusya'da 1 milyon 463 bine ulaştı.
Brezilya - 22.10.2020
Uluslararası Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Yarışma sonucunda Rusya, Türkiye, İngiltere, İspanya, Haiti, Brezilya, Güney Afrika, Fransa, İtalya, ABD, Belarus, Çin, Hindistan, Bangladeş, Macaristan, Almanya, Avusturya ve İran'dan katılan fotoğrafçıların çalışmaları ödül aldı.
Brezilya - 22.10.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 31 milyonu geçti
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 903 bin 365 kişi ile Hindistan, 5 milyon 603 bin 138 kişi ile ABD, 4 milyon 756 bin 489 kişi ile Brezilya, 1 milyon 107 bin 988 kişi ile Rusya ve 884 bin 895 kişi ile Kolombiya olarak sıralandı.
Brezilya - 22.10.2020
Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'
Brezilya - 22.10.2020
Son dakika haberleri | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 227 bini geçti
Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 708 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 300 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
Brezilya - 22.10.2020
FIFA dünya sıralaması açıklandı
Ay-yıldızlıların bir basamak gerileyerek bin 486 puanla 33'üncü olduğu klasmanın ilk 10'unda ise Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, İspanya bir basamak yükselerek altıncı, Arjantin ise sekizinci oldu.
Brezilya - 22.10.2020
Brezilya Aile Bakanı, eski Başakşehirli Robinho'ya patladı: İstismarcı adam derhal hapse girmeli
Brezilya - 22.10.2020
Son dakika haber!
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (7 milyon 706 bin 946), Brezilya (5 milyon 300 bin 649), Rusya (1 milyon 447 bin 335), İspanya (1 milyon 46 bin 641), Arjantin (1 milyon 37 bin 325), Kolombiya (981 bin 700), Fransa (957 bin 421), Peru (878 bin 885), Meksika (867 bin 559), İngiltere (789 bin 229), Güney Afrika (708 bin 359), İran (545 bin 286), Şili (495 bin 637), İtalya (449 bin 648), Irak (438 bin 265), Bangladeş (393 bin 131), Almanya (391 bin 355), Endonezya (373 bin 109), Filipinler (362 bin 243), Türkiye (353 bin 426), Suudi Arabistan (343 bin 373), Pakistan (325 bin 480), Ukrayna (322 bin 879) ve İsrail (307 bin 765).
Brezilya - 22.10.2020
Brent petrolün varili 41,68 dolar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sürerken, Brezilya'da Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirmesi salgını sona erdirme çalışmalarının beklenenden uzun sürebileceği ve dolayısıyla talebin bir süre daha düşük seyretmeye devam edeceği sinyalini vererek fiyatları olumsuz etkiliyor.
Brezilya - 22.10.2020
Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 566, Arjantin'de 423, Meksika'da 522 ve Kolombiya'da 192 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya - 22.10.2020
Son dakika haberi: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 136 bin 335
GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 300 bin 649 vaka bulunuyor.
Brezilya - 21.10.2020
New York borsası düşüşle kapandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ise vaka sayılarındaki artış sürdü. Brezilya'da Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Brezilya - 21.10.2020
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
BUENOS Brezilya'da Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Brezilya - 21.10.2020
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı.