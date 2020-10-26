BREZİLYA HABERLERİ

Brezilya - 26.10.2020

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (7 milyon 909 bin 959), Brezilya (5 milyon 394 bin 128), Rusya (1 milyon 513 bin 877), Fransa (1 milyon 138 bin 507), İspanya (1 milyon110 bin 372), Arjantin (1 milyon 90 bin 589), Kolombiya (1 milyon 15 bin 885), Peru (888 bin 715), Meksika (891 bin 160), İngiltere (873 bin 800), Güney Afrika (715 bin 868), İran (568 bin 896), İtalya (525 bin 782), Şili (502 bin 63), Irak (451 bin 707), Almanya (437 bin 866), Bangladeş (398 bin 815), Endonezya (389 bin 712), Filipinler (370 bin 28), Türkiye (361 bin 801), Suudi Arabistan (344 bin 875), Ukrayna (343 bin 498), Pakistan (328 bin 602), Belçika (321 bin 31) ve İsrail (309 bin 946).