Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, gizli bilgi sızdıran generali görevden aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, gizli bilgi sızdıran generali görevden aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörü olarak görev yapan Korgeneral Brett Sylvia'nın gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla görevden alındığını açıkladı. Sylvia'nın ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirten Trump, bilgi sızdıran kişilerin peşinde olduklarını söyledi. Trump ayrıca Brezilya'daki seçim sonuçlarını eleştirerek piyasaların çöktüğünü savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Korgeneral Brett Sylvia'nın gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Sylvia'nın ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirten Trump, bilgi sızdıran kişilerin peşinde olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Güney Carolina'da düzenlenecek mitinge katılmak üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PENTAGON'DA GİZLİ BİLGİ SIZINTISI İDDİASI

Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Strateji, Planlar ve Politika Direktörü Korgeneral Brett Sylvia'nın, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alındığını duyurdu.

Sylvia'yı gizli bilgileri sızdırmakla suçlayan Trump, söz konusu görevden alma kararının gerekçesinin de bu olduğunu belirtti.

"ÇOK BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Trump, görevden alınan Korgeneral Sylvia hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak."

Trump'ın açıklamasında, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin içeriğine veya olayla ilgili başlatılmış olabilecek adli sürece ilişkin ayrıntı verilmedi.

BREZİLYA'DAKİ SEÇİMLERİ DE DEĞERLENDİRDİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerine de değindi.

Seçimleri kazandığı belirtilen Luiz Inacio Lula da Silva'yı telefonla arayacağını söyleyen Trump, ülkedeki gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"PİYASALAR ADETA ÇÖKTÜ"

Brezilya'daki seçim sonuçları ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim. Piyasalar adeta çöktü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

Avrupa'da Türk'e kanlı infaz! Hastane odasında öldürüldü
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Nevzat Aydın'ın tehdit iddiasından sonra operasyon
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarına çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu

Sarıgül sessizliğini bozdu! Üstü kapalı Özgür Özel'i yalanladı
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü