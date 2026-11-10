Danilo kimdir? Fenerbahçe'nin listesindeki Botafogo'lu Danilo kaç yaşında?

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Botafogo, Danilo için 40 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde orta saha için düşündüğü Brezilyalı oyuncunun pazarlığı bu rakam yüzünden ilerlemedi.

Danilo geçen yaz Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosundaydı. Bu ay oynanacak Japonya ve Singapur maçları için de milli takıma çağrıldı.

DANİLO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Danilo'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği belli değil, sarı-lacivertliler Botafogo'ya henüz resmi teklif yapmadı. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından kulüp ocak ayında önceliği orta sahaya verdi ve Danilo listeye girdi.

Brezilya gazetesi Jornal Cruzeiro do Sul'un yazdığına göre Fenerbahçe'nin ara transfer için ayırdığı bütçe 30 milyon euro civarında; Botafogo'nun istediği rakam bunun 10 milyon euro üstünde. Fenerbahçe aynı mevki için Corinthians'tan Breno Bidon'u da izliyor. Danilo'nun Botafogo ile sözleşmesi Temmuz 2029'da bitiyor.

DANİLO KİMDİR?

Danilo, tam adıyla Danilo dos Santos de Oliveira, Botafogo'da oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu. Profesyonel kariyerine Palmeiras'ta başladı ve orada iki Copa Libertadores, bir Copa do Brasil ve bir Brezilya Ligi şampiyonluğu kazandı.

Botafogo'da orta sahanın ortasında oynuyor, ceza sahasına geriden koşarak gol arıyor. Mayıs 2026'da Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığında Botafogo formasıyla 10 golü ve 3 asisti vardı.

DANİLO KAÇ YAŞINDA?

Danilo 25 yaşında. 29 Nisan 2001'de doğdu.

DANİLO NERELİ?

Danilo, Brezilya'nın Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da doğdu. Futbola şehrin kulübü Bahia'nın altyapısında başladı, sonra Jacuipense ve PFC Cajazeiras'a geçti.

DANİLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Danilo, PFC Cajazeiras'tan kiralık olarak Palmeiras'a gitti. A takımdaki ilk maçına 6 Eylül 2020'de Red Bull Bragantino deplasmanında çıktı; Palmeiras birkaç gün sonra bonservisini aldı. 2020 ve 2021'de Copa Libertadores'i, 2020'de Copa do Brasil'i, 2022'de Brezilya Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı.

Ocak 2023'te Nottingham Forest'a transfer oldu. Ağustos 2024'te sol ayak bileğinden ağır sakatlandı ve yaklaşık altı ay oynayamadı. İngiltere'de forma şansı bulamayınca 18 Temmuz 2025'te Botafogo ile dört yıllık sözleşme imzalayıp Brezilya'ya döndü.

DANİLO BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Danilo, Brezilya Milli Takımı'nda oynadı. Carlo Ancelotti onu Mart 2026'daki Fransa ve Hırvatistan hazırlık maçları için kadroya aldı; Danilo, 31 Mart'ta Hırvatistan'ın 3-1 yenildiği maçta ilk milli golünü attı.

Ancelotti, 18 Mayıs 2026'da açıkladığı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna da onu yazdı. Danilo turnuvada Norveç ile oynanan son 16 turu maçında sahaya çıktı. Brezilya 14 Kasım'da Japonya, 17 Kasım'da Singapur ile Singapur Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. Danilo bu kadroya Rio de Janeiro kulüplerinden çağrılan tek oyuncu.