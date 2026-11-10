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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti

Kaynak: AA
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