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Alckmin, Trump'ın Brezilya seçimlerinde hile imasını reddetti, kanıt yok dedi

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Alckmin, Trump'ın Brezilya seçimlerinde hile imasını reddetti, kanıt yok dedi
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Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Alckmin, Trump'ın seçimlerde 'hile yapıldığı' imasını reddederek kanıt bulunmadığını söyledi. Alckmin'e göre başka ülkenin iç siyasetine müdahale edilmemeli; Trump ise oy süresinin uzatılmasını 'çok tuhaf' buldu.

RIO DE JANEIRO, 27 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde "hile yapıldığı" yönündeki imasını reddederek, bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Alckmin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Öncelikle, başka bir ülkenin iç siyasetine müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu temel bir ilkedir. Brezilya'daki elektronik oy kullanma sistemi ve uygulamadaki yasal güvenceler dünyaya örnek teşkil etmektedir. Demokraside seçimi kazanır ya da kaybedersiniz. Kararı halk verir" dedi.

Trump, aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçiminin "yine hileli bir seçim gibi göründüğünü" söylemiş ve oy verme süresinin uzatılmasını "çok tuhaf" diye nitelendirmişti.

Yerel basının Yüksek Seçim Mahkemesi verilerine dayandırdığı haberlere göre, pazar günkü seçimler için belirlenen son oy kullanma saati olan 17.00'den sonra sadece 34.000 civarında oy kullanıldı. Bu, toplam oyların sadece yüzde 0,03'üne denk geliyor.

Verilere göre, 17.00'den sonra kullanılan oyların, görevdeki Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferi üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Oyların yüzde 51,79'unu alan Lula, Liberal Parti adayı Flavio Bolsonaro'yu yaklaşık 4,4 milyon oy farkla geride bıraktı.

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, pazar günü toplu taşımada yaşanan aksaklıklar ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı seçmenlerin sandık başına gitmekte zorlandığı yönündeki haberler üzerine oy verme süresini iki saat uzatarak 19.00'a kadar devam etmesine karar vermişti. Karar sırasında oy kullanma işlemi sonlanmış olan sandıklar ise yeniden açılmadı.

Kaynak: Xinhua
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