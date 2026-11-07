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Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti

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Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti
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Bir zamanlar çöplerin biriktiği, kimsenin dönüp bakmadığı bir dere kıyısı, tek bir kişinin yıllara yayılan mücadelesiyle yemyeşil bir yaşam alanına dönüştü. Brezilyalı Hélio da Silva, ilk diktiği fidanlar yok edilmesine rağmen pes etmedi. 2003'te başlayan bu çaba, bugün 45 bin ağaca ulaşan örnek bir çevre hareketine dönüştü.

  • Hélio da Silva, 2003 yılında São Paulo'daki Tiquatira Deresi kıyısında kendi parasıyla aldığı 200 fidanla ağaçlandırma çalışmasını başlattı.
  • Dikilen ilk 200 fidanın yok edilmesinin ardından 400 yeni fidan diken da Silva, çalışmalarını sürdürerek yaklaşık 45 bin ağaç ve 170'ten fazla yerli türün bulunduğu Parque Linear Tiquatira'nın oluşmasını sağladı.
  • Da Silva'nın yeni hedefi ağaç sayısını 50 bine çıkarmak.

Brezilya'da Hélio da Silva'nın 2003 yılında kendi imkânlarıyla başlattığı ağaçlandırma çalışması, yıllar içinde büyük bir çevre projesine dönüştü. São Paulo'da çöplerle kaplı, bakımsız bir dere kıyısına diktiği ilk fidanlar yok edilmesine rağmen vazgeçmeyen da Silva, bugün yaklaşık 45 bin ağacın bulunduğu bir yeşil alanın oluşmasına öncülük etti.

İLK FİDANLARI YOK EDİLDİ, O YENİDEN BAŞLADI

Hélio da Silva'nın hikâyesi 2003 yılında São Paulo'daki Tiquatira Deresi kıyısında başladı. Çöplerle dolu ve bakımsız durumdaki alanı yeşillendirmek isteyen da Silva, kendi parasıyla satın aldığı 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Ancak diktiği ilk 200 fidanın yok edilmesi onu durdurmadı. Pes etmeyen da Silva, bu kez 400 yeni fidan dikti. İkinci girişiminin de zarar görmesi üzerine hedefini büyüterek binlerce ağacı bölgeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

ÇÖPLÜK ALAN YEŞİL BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Yıllar boyunca tek başına ve kendi imkânlarıyla sürdürdüğü çalışma, zamanla büyük bir ağaçlandırma projesine dönüştü. Bugün Parque Linear Tiquatira adıyla bilinen bölge, yaklaşık 45 bin ağaca ve 170'ten fazla yerli ağaç türüne ev sahipliği yapıyor.

Bir zamanlar çöplerin biriktiği ve bakımsızlığıyla dikkat çeken dere kıyısı, bugün São Paulo'nun önemli yeşil alanlarından biri haline geldi.

YENİ HEDEFİ 50 BİN AĞAÇ

Yıllarca süren emeğinin ardından çalışmalarını sürdürmeye devam eden Hélio da Silva'nın yeni hedefi, ağaç sayısını 50 bine çıkarmak.

İlk fidanları yok edildiğinde vazgeçmek yerine yeniden dikmeyi seçen da Silva'nın yıllara yayılan mücadelesi, tek bir kişinin kararlılığının bir kentin doğasını nasıl değiştirebileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Amerika ya Kazdağlarını bağışlayanlar burada mı?

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