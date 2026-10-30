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Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor

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Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
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Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın geleceği için Galatasaray ile görüşmeler yürütüldüğünü resmen doğruladı. Brezilya ekibinin, Kolombiyalı savunmacının satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralanan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın geleceği netleşiyor. Brezilya kulübü, tecrübeli savunmacının durumuyla ilgili sarı-kırmızılı yönetimle resmi temasların başladığını doğruladı.

SAKATLIK DURUMU MASADA

Görüşmelerin ana gündem maddesini, yaklaşık bir aydır sol kalçasındaki sıkışma sendromu nedeniyle ağrılar yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu ve sözleşme şartları oluşturuyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYABİLİR

Cuesta’nın kiralık anlaşmasında 5,75 milyon Euro tutarında bir satın alma opsiyonu yer alsa da Vasco da Gama’nın bu maddeden yararlanmayı planlamadığı öğrenildi. Yaşadığı sakatlık sebebiyle Brezilya Ligi'nin 33. haftasındaki kritik Flamengo derbisinin kadrosuna da alınmayan Kolombiyalı stoperin, yıl sonuna kadar takımda kalması ve nihai kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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