Lula Antalya'da gezegenin hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamayacağını dedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), gezegenin hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamayacağını belirtti.

Brezilya basınında yer alan habere göre Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki "Liderler Zirvesi Orman Etkinliği"nde konuştu.

G7 ve G20 toplantılarında iklim krizine ilişkin endişelerin yerini sessizliğe bıraktığını vurgulayan Lula da Silva, "Gelecek nesillerin hayatta kalmasından çok silahlar ve gümrük tarifeleri hakkında konuşmaya başladık." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Antalya'daki COP31'de iklim krizine karşı daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulunarak ormansızlaşmayla mücadele ve enerji dönüşümünün hızlandırılması için mesajlar verdi.

Brezilya'nın Belem kentinde 10-21 Kasım 2025'te düzenlenen COP30 zirvesini hatırlatan Lula da Silva, ormanların korunmasını küresel gündemin önceliği haline getirmek için Belem'den miras kalan üç yol haritasının kararlılıkla uygulanması, Sonsuz Yağmur Ormanları Fonu'nun (TFFH) bir an önce operasyonelleştirilmesi, emisyon azaltımının hızlandırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Uzlaşmanın önemine dikkati çeken Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Gezegen, hegemonya mücadelelerinin insafına bırakılamaz. Kuraklıklar, seller, orman yangınları ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, milyonlarca insanın yaşamının bir parçası haline geldi. Aileler, canlarını, evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybediyor. İklim felaketlerinin yol açtığı göçlere silahlı çatışmalar ve ekonomik nedenlerle yaşanan göçler de ekleniyor. Kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde diplomasi, kapıların kapandığı yerlerde yeni fırsatların kapısını aralamayı bilmelidir."

Sesinin kısılması nedeniyle konuşmasının bir bölümünü Çevre Bakanı Joao Paulo Capobianco'ya devreden Lula da Silva, "Benim yerime sevgili Çevre Bakanı Joao Paulo Capobianco'nun konuşmasını rica edeceğim. Kendisi, sesim yerinde olsaydı yapacağım konuşmayı okuyacak. Gezegenin çevresini korumak için yaptıklarını mümkün olan en güçlü şekilde anlatmasını istiyorum. Sesini benim gibi kısmasına gerek yok ama gezegeni korumak için yaptıkları her şeyi anlatsın." dedi.

"Bu yolda sivil toplumla birlikte ilerliyoruz"

Bu arada Lula da Silva, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, " Brezilya'nın çevre ajandasında dünya çapında kazandığı liderlik ve saygınlık, cesaretin, kararlılığın ve ortak çalışmanın sonucudur. Bu yolda sivil toplumla birlikte ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

COP31'de yaptığı görüşmelere değinen Lula da Silva, "COP31'de sosyal hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede Brezilya'nın bu zirveye başı dik, somut tekliflerle, sıfır ormansızlaşma taahhüdüyle ve iklim kriziyle mücadeleye liderlik etme iradesiyle gelmesinden duyduğum gururu bir kez daha yineledim." bilgisini paylaştı.

"Türkiye'deki COP31'de Brezilya'yı temsil etmek büyük bir gurur"

Lula da Silva, COP31'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti şöyle aktardı:

"Türkiye'deki COP31'de Brezilya'yı temsil etmek büyük bir gurur ve heyecan kaynağı. Burada gördüğüm ilgi bana değil Brezilya halkına gösteriliyor. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve demokrasiyi savunmak için sokaklara dökülen herkese... Ülkemizin gücünü temsil eden sizlersiniz ve her bir Brezilyalıyı temsil ederek burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum."

Kaynak: AA