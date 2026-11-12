Türkiye Belçika maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda, nereden izlenir?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Belçika maçının yayın kanalını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda yayınlanacak, milli maç nereden izlenir? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak mücadeleyi herhangi bir ücretli spor platformuna abone olmadan ATV üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneğinden yararlanabilecek.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV'den şifresiz yayınlanacak. Televizyon üzerinden maçı izlemek isteyenler, karşılaşma saatinde ATV ekranlarını açabilecek. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler de kanalın resmi canlı yayın sayfasını kullanabilecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Milli maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler ATV yayınını tercih edebilir. İnternet üzerinden canlı yayın arayanlar ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranına erişebilir. Karşılaşma şifresiz yayınlanacağı için ücretli platform üyeliği gerekmiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynanacak karşılaşmaya İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak.