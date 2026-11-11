Bakan Yumaklı, COP31'de Antalya Eylem Planı'nı başlattıklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31'de Türkiye öncülüğünde orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlattıklarını bildirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Orman Etkinliği'nde konuştu.

Ormanların atmosferden karbonu uzaklaştırdığını, su kaynaklarını ve toprağı koruduğunu, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağladığını ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturduğunu dile getiren Yumaklı, "İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur." dedi.

Yumaklı, "Ormanlar, hem iklimle mücadelede hem de iklime uyumda en güçlü doğa temelli çözümlerimizdir." ifadesini kullandı.

Glasgow'da 2021'de düzenlenen COP26'da, 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurma ve tersine çevirme yönünde ortak bir taahhütte bulunulduğunu ve Türkiye'nin de bu bildirgenin imzacıları arasında yer aldığını söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü maalesef artık yangınlarından meydana gelmektedir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle hedefimiz geçerliliğini koruyor, ancak ona ulaşmak için daha fazla ölçeğe, aciliyete ve uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var."

Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'dan ileri

Bakan Yumaklı, son çeyrek asırda ormancılıkta kapsamlı bir seferberlik yürütüldüğüne işaret ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla 2002-2025 yıllarında 8,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. FAO'nun 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi'ne göre Türkiye, 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almıştır." bilgisini verdi.

Türkiye için meselenin sadece ağaç dikmek olmadığını belirten Yumaklı, "Ağaçlandırmayı, bozulmuş ormanların iyileştirilmesi ve erozyonla mücadeleyle birlikte ekosistem restorasyonu anlayışıyla yürütüyoruz. Yöreye uygun türlerle toprağın verimliliğini, havzaların su tutma kapasitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyor, ormanlarımızın kuraklığa ve değişen iklime karşı dayanıklılığını artırıyoruz." diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı ortak eylem çağrısı

Yumaklı, bugün en acil uygulama açığının orman yangınlarıyla mücadelede ortaya çıktığının altını çizerek, Akdeniz havzasının bu riskin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'de yangınları önleme, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesinin sürekli geliştirildiğini belirten Yumaklı, "Yangından etkilenen alanları ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormanlara kavuşturuyoruz. Yangınlar sınır tanımaz. Çözüm de ortak olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, bu doğrultuda Brezilya ile birlikte ortaya konulan "Entegre Yangın Yönetimi Eylem Çağrısı"ndan alınan ivmeyle COP31'de yeni bir plan sunduklarını bildirdi.

Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin ve yangın yönetiminde somut adımlar atılmasının hedeflediğini belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin öncülüğünde, Brezilya, (Güney) Kore Cumhuriyeti ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'nın işbirliğiyle Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu plan, küresel taahhütleri pratik işbirliğine, ortak bilgi birikimine ve sahada somut eyleme dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, bu alandaki birikimini Antalya Eylem Planı çerçevesinde tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır."

Yumaklı, tüm ülkeleri ve ortakları Antalya Eylem Planı'na katılmaya davet ederek, "Katılım gönüllüdür. Ulusal öncelikler ve uluslararası çerçevelerle uyumlu biçimde, etkili uygulamaları paylaşarak ve orman yangınlarına karşı dayanıklılığı birlikte güçlendirerek çalışmayı hedefliyoruz. Planın ilk adımlarını atmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı şekilde COP30'da Brezilya tarafından ortaya konulan Orman Yol Haritası'nın uygulamaya dönüşmesini de önemsiyoruz." diye konuştu.

"Antalya'da da COP anısına Barış Ormanı oluşturuyoruz"

Türkiye'nin, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ormanların karbon yutak işlevini güçlendirmeye öncelik verdiğine dikkati çeken Yumaklı, "Mevcut ormanlarımız, yıllar içinde biriktirdikleri karbon ve her yıl tuttukları karbonla bu çabanın temelini oluşturuyor. Bu nedenle ormanları yangına, tahribata ve bozulmaya karşı korumak iklim politikamızın önceliklerindendir." dedi.

Yumaklı, ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün yeni karbon yutak ormanları tesis ettiğini ve biyolojik çeşitlilik ile ekosistem dayanıklılığını gözeterek karbon tutma kapasitesinin artırıldığını dile getirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, "Antalya'da da COP anısına Barış Ormanı oluşturduk. Bu bir tesadüf değil bir mesajdır, küresel iklim hedeflerine ulaşmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin sahadaki katkısıyla mümkündür." diye konuştu.

2030 hedefi için 3 öncelikli alan

Bakan Yumaklı, 2030 hedefi için 3 alanda hızlanılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birincisi, finansman ve teknoloji. Ormanların korunması ve ekosistemlerin onarılması için uzun vadeli ve erişilebilir finansmanı güçlendirmeli, ülkelerin finansmana ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmalıyız. İkincisi, bilgi ve deneyim paylaşımı. Bilimsel işbirliğini ve ülkeler arası saha tecrübesi paylaşımını derinleştirmeliyiz. Üçüncüsü, insan. Orman köylülerinin ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını desteklemeden ormanları sürdürülebilir biçimde koruyamayız. Bu desteği kararlı şekilde devam ettirmemiz gerekir."

Glasgow'da verilen sözü uygulamaya dönüştürecek bilginin, deneyimin ve işbirliği iradesinin mevcut olduğunu dile getiren Yumaklı, "Antalya Eylem Planı, bu iradenin somut bir ifadesidir. COP31'in, ormanlar için bir taahhütler zirvesi olmanın ötesinde, gerçek bir uygulama COP'u olmasını diliyor, Antalya Eylem Planı'na vereceğiniz destek ve onay için şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye olarak ormancılık birikimimizi paylaşmaya, yeni ortaklıklar geliştirmeye ve ormanların geleceği için birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA