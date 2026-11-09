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Brezilya'da göle yuvarlanan otomobilde 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Barra Mansa kentinde göle yuvarlanan otomobilde 4'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Polis, kazanın sabahın erken saatlerinde yaşanmış olabileceğini ve bölgede aydınlatma ile güvenlik kamerası bulunmadığını bildirdi.

RİO DE JANEİRO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Barra Mansa kentinde göle yuvarlanan otomobildeki 10 kişi hayatını kaybetti.

Polisin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, yoldan geçen bir kişi göldeki aracı fark ederek yetkililere haber verdi. İtfaiye ekipleri, araçtan 4'ü çocuk 10 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmiş olabileceğini belirten polis yetkilileri, kazanın yaşandığı bölgede yol aydınlatmasının ve güvenlik kamerasının bulunmadığına dikkat çekti. Kazanın nedeni konusundaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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