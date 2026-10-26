Flávio Bolsonaro kimdir? Lula'ya ikinci turda kaybeden aday kaç yaşında?

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Üç hafta önce sandıktan birinci çıkan Flávio Bolsonaro, 25 Ekim 2026'daki ikinci turda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın gerisinde kaldı. 4 Ekim'deki ilk turda yüzde 47,03 oy alan sağcı aday, Lula'nın yaklaşık 2,2 milyon oy önündeydi.

İkinci turun sonucuyla Lula dördüncü dönem için seçildi. Bolsonaro adı, 2022'den sonra ikinci kez Lula karşısında kaybeden tarafta kaldı.

FLÁVIO BOLSONARO İKİNCİ TURDA KAÇ OY ALDI?

Flávio Bolsonaro, ikinci turda sandıkların yüzde 96,76'sı açıldığında 59 milyon 790 bin oyla yüzde 48,23'te kaldı. Lula aynı sayımda 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77 aldı. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), Lula'nın seçimi matematiksel olarak kazandığını açıkladı.

Liberal Parti'nin (PL) adayı Bolsonaro, yarışa Alfredo Gaspar'la birlikte girmişti. İlk turda 56 milyon 104 bin 503 oy almıştı.

FLÁVIO BOLSONARO KİMDİR?

Flávio Bolsonaro, 2019'dan bu yana Rio de Janeiro eyaletini temsil eden Brezilyalı senatör ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun en büyük oğlu. Tam adı Flávio Nantes Bolsonaro. Candido Mendes Üniversitesi'nde hukuk okudu; sonra kamu politikası ve Getúlio Vargas Vakfı'nda girişimcilik üzerine uzmanlık eğitimi aldı.

Devlet başkanlığı adaylığını 5 Aralık 2025'te açıkladı ve adayı babasının belirlediğini söyledi. Liberal Parti, onu Temmuz 2026'da São Paulo'da topladığı kongrede resmen aday gösterdi.

FLÁVIO BOLSONARO KAÇ YAŞINDA?

Flávio Bolsonaro 45 yaşında. 30 Nisan 1981'de Rio de Janeiro eyaletine bağlı Resende'de doğdu.

FLÁVIO BOLSONARO HANGİ PARTİDEN?

Flávio Bolsonaro 2021'den beri Liberal Parti (PL) üyesi. Siyasete 2001'de Progresist Parti'de (PP) başladı, 2005'te kısa bir süre PFL'de bulundu. 2016'dan sonra sırasıyla PSC, PSL, Republicanos ve Patriota'ya geçti.

FLÁVIO BOLSONARO HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Flávio Bolsonaro, 2002 seçimlerinde Rio de Janeiro Eyalet Meclisi'ne girdi ve 2003-2019 arasında dört dönem eyalet milletvekilliği yaptı. 2016'da PSC'nin adayı olarak Rio de Janeiro belediye başkanlığı için yarıştı; 424 bin 307 oyla (yüzde 14) dördüncü oldu ve ikinci tura kalamadı.

2018 seçimlerinde 4 milyon 380 bin 418 oy alarak senatör seçildi. 1 Şubat 2019'da başlayan görev süresi 2027'de doluyor.

FLÁVIO BOLSONARO EVLİ Mİ?

Flávio Bolsonaro, 2010'dan beri diş hekimi Fernanda Antunes Figueira ile evli. Çiftin iki kızı var. Eski Devlet Başkanı'nın eşi Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro'nun üvey annesi.