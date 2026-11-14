Alex de Souza hangi takımın teknik direktörü? Alex de Souza kimdir, kaç yaşında?

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Alex de Souza, Brezilya 2. Lig ekibi Athletic Club'ın teknik direktörü ve bu takımla Şubat 2026'da anlaştı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusunun adı 13 Kasım'da, Brezilya'da Fortaleza ile anlaştığının yazılmasıyla yeniden gündeme geldi. Alex yalanladı.

Athletic'te kalmaya karar verdiğini kendisi açıkladı.

ALEX DE SOUZA HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Alex de Souza, Brezilya Série B'de oynayan Athletic Club'ı çalıştırıyor. Sözleşmesi bitmek üzere.

Alex, 2027 için şimdilik kesin bir planı olmadığını ve önceliğinin Athletic ile konuşmak olduğunu söyledi; kulübün kendisine gelecek yılın bütçesi ve planları üzerinde çalıştığını ilettiğini, kararında da kulübün mali durumunun belirleyici olacağını anlattı.

ALEX DE SOUZA FORTALEZA'YA GİDECEK Mİ?

Alex de Souza, Fortaleza ile hiçbir temasının olmadığını açıkladı. İddiayı São Paulo'ya arabayla giderken eşinden duymuş, ardından telefonu mesajlarla dolmuş. Serie A ekibi Chapecoense ile görüştüğünü ise doğruladı. Teknik ekibi ve oyuncularıyla konuştuktan sonra, iyi giden bir süreci yarıda bırakmamak için Athletic'te kalmayı seçti.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alex de Souza, tam adıyla Alexsandro de Souza, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör. Türkiye'de en çok 2004-2012 arasında forma giydiği Fenerbahçe ile tanınıyor; sarı-lacivertli takımla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı, ligde 245 maçta 136 gol attı.

Brezilya Milli Takımı'nda 1998-2005 arasında 49 maça çıktı ve 12 gol attı. Milli formayla 1999 ve 2004'te Copa América'yı, 1999 ve 2003'te FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.

ALEX DE SOUZA KAÇ YAŞINDA?

Alex de Souza 49 yaşında. 14 Eylül 1977'de doğdu.

ALEX DE SOUZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alex de Souza profesyonel kariyerine 1995'te Coritiba'da başladı. 1997'de Palmeiras'a geçti, Flamengo ve Cruzeiro'da kiralık oynadıktan sonra Cruzeiro'ya kalıcı olarak transfer oldu ve 2004'te Fenerbahçe'ye geldi. 2012'de Coritiba'ya döndü. Futbolu 2014'te orada bıraktı.

ALEX DE SOUZA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Alex de Souza teknik direktörlüğe São Paulo'nun 20 yaş altı takımında başladı, ardından Avaí'yi çalıştırdı. Mayıs 2024'te geldiği Antalyaspor'dan Ocak 2025'te ayrıldı, Haziran 2025'te Operário Ferroviário ile anlaştı. Şubat 2026'dan bu yana Athletic Club'da.