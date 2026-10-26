Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna Brezilya ve Arjantin yanıtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna Brezilya ve Arjantin yanıtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, bir dizi projesi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Tyson, bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edip etmediği sorusuna 'Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset' yanıtını verdi.

Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLU

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

DERBİ SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırlatılarak Türkiye Futbol Ligi'ni takip edip etmediği sorulan Tyson, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi.

Ardından basın mensuplarına teşekkür eden Tyson, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem '#reklam' hem '#reklamdeğildir' yazıyor

İzinsiz Forex şirketine fenomen desteği! "Açıklama oyunu" deşifre oldu
Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

13 yaşında 1.76'lık duvar! Dev kulüpler şimdiden radarına aldı

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Danıştay’dan emsal karar! Disiplin cezası sicilde ömür boyu kalamaz

Üniversite öğrencisinin sicil davasında beklenmedik karar
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı