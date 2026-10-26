Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Oy verme süresinin 2 saat uzatılmasına tepki gösteren Bolsonaro, seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu.

BOLSONARO SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADI

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından sonuçlara yönelik tartışmalar başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Lula da Silva'nın gerisinde kalan Flavio Bolsonaro, seçimlerin iptal edilmesini talep edeceğini açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gerekçe gösterdi.

"SONUÇLARIN İPTALİNİ TALEP EDECEĞİM"

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim."

SÜRE UZATIMINI KENDİ EKİBİNİN DE İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin kendi seçim kampanyası ekibi tarafından da Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Bolsonaro'nun ekibinin Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA KARARI SANDIKLARDA KARIŞIKLIĞA YOL AÇTI

Brezilya'da oy verme işlemlerinin resmi olarak sona erdiği saat 17.00'de alınan karar, sandıklarda karışıklığa neden oldu.

Oy verme süresinin uzatıldığı açıklandığında ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirdi.

LULA'NIN EKİBİ DE SÜRENİN UZATILMASINI İSTEDİ

TSE Yargıcı Cristiano Zanin'in, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul ettiği belirtildi.

LULA YÜZDE 51,77 OY ALDI

Sandıkların yüzde 99,89'unun açıldığı verilere göre Luiz Inacio Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,77'sini alarak zafer ilan etti.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ise oyların yüzde 48,23'ünü aldı.

Flavio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını belirterek seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu.

Kaynak: AA