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Brezilya'da Lula da Silva resmi olmayan sonuçlara göre 4. kez başkan seçildi

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Oyların yüzde 96,76'sı sayılırken Lula da Silva yüzde 51,77 ve 64 milyon 168 bin oyla öndeydi; bu sonuçla Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı.

İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.

Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.

Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Kaynak: AA
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