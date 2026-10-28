Lula, Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığı iddiasını 'utanç verici' buldu

Lula, Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığı iddiasını 'utanç verici' bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya Devlet Başkanı Lula, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesini utanç verici buldu. Bolsonaro'nun ABD'ye gittiği duyuruldu; Yüksek Federal Mahkeme pazartesi yurtdışı çıkış yasağı getirmişti, ayrılık henüz resmi teyit edilmedi.
RİO DE JANEİRO, 28 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesini eleştirdi.
Lula, salı günü 81. doğum gününü kutlamak üzere başkent Brasilia'daki devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan destekçilerine hitap ederek, "Brezilya'dan ayrılmış olmasından üzüntü duyuyorum. Ülkeyi terk etme kararı utanç verici" dedi.
Liberal Partili federal milletvekili Mauricio Marcon salı günü yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ABD'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi pazartesi günü Bolsonaro'ya yurtdışına çıkış yasağı getirmişti. Brezilya basınında yer alan haberlere göre söz konusu mahkeme kararı, Bolsonaro ve avukatı Willer Tomaz hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında alındı.
Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığı henüz resmi olarak teyit edilmedi.