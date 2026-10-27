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Çin Cumhurbaşkanı Xi, yeniden seçilen Brezilya lideri Lula'ya kutlama mesajı gönderdi

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Çin Cumhurbaşkanı Xi, yeniden seçilen Brezilya lideri Lula'ya kutlama mesajı gönderdi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Brezilya Devlet Başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva'ya kutlama mesajı gönderdi. Xi, Lula'nın Çin-Brezilya ilişkilerine katkılarını anarak ilişkilerin Küresel Güney için dayanışma örneği olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Brezilya Devlet Başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günkü mesajında, Lula'nın Çin-Brezilya ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Lula ile son yıllarda çeşitli vesilelerle yakın iletişimi sürdürdüklerini hatırlatan Xi, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasında yeni ilerlemeler kaydedilmesine birlikte öncülük ettiklerini belirtti.

Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin küresel, stratejik ve uzun vadeli öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini ve Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çin-Brezilya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasını daha ileriye taşımak, iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik koordinasyon için daha geniş olanaklar yaratmak ve iki halkın refahını sürekli artırmak üzere Lula ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Aynı gün Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng de yeniden Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı seçilen Geraldo Alckmin'e kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua
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