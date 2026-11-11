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Arroyo'nun adı transfer gündeminde yer alınca "Keny Arroyo Beşiktaş'ta ne zaman oynadı?", " Beşiktaş'ta kaç gol attı?" ve "Neden ayrıldı?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Keny Arroyo'nun Beşiktaş dönemine dair tüm detaylar.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TA NE ZAMAN OYNADI?

Keny Arroyo, Şubat 2025 ile Eylül 2025 arasında Beşiktaş forması giydi. 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı kulübe katılan Ekvadorlu oyuncu, yaklaşık yedi ay İstanbul'da kaldıktan sonra Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer oldu.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Beşiktaş, 6 Şubat 2025'te Keny Arroyo ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü ve resmi imza için 9 Şubat 2025'te İstanbul'a gelen oyuncu, aynı gün siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Arroyo'yu Ekvador ekibi Independiente del Valle'den kadrosuna kattı. Ekvador kulübü, oyuncunun gelecekteki satışları için haklarının yüzde 50'sini elinde tuttu.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKTI?

Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk maçına 21 Şubat 2025'te Süper Lig'de Eyüpspor karşısında çıktı. Siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı mücadelede João Mário'nun yerine oyuna giren Ekvadorlu oyuncu, sahada 14 dakika kaldı. Arroyo, 25 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı oynanan maçta ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇA ÇIKTI, KAÇ GOL ATTI?

Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla toplam 14 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Oyuncu bu maçlarda yalnızca 349 dakika sahada kaldı. Arroyo, ilk sezonunda 10 numaralı formayı giyerken 2025-2026 sezonunda 11 numarayı tercih etti.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Büyük umutlarla transfer edilen Arroyo, Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası öncesinde daha fazla süre almak isteyen genç oyuncunun bu nedenle Güney Amerika futboluna dönmeyi tercih ettiği belirtildi. Beşiktaş, Eylül 2025'te Arroyo'nun Cruzeiro'ya kalıcı transferini duyurdu.

BEŞİKTAŞ KENY ARROYO'YU KAÇA ALDI, KAÇA SATTI?

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu 5 milyon 670 bin euro karşılığında transfer etmişti. Cruzeiro ise oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için Beşiktaş'a 8 milyon euro ödedi. Transfer anlaşmasında Beşiktaş lehine, oyuncunun ileride satılması halinde gelir elde etmesini sağlayan bir madde de bulunuyor.

KENY ARROYO ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

Keny Arroyo, Eylül 2025'ten bu yana Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyiyor. Ekvadorlu oyuncunun Brezilya kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

KENY ARROYO NEDEN GÜNDEMDE?

Cruzeiro'da gösterdiği yükselen performansla dikkat çeken Arroyo, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Portekiz ekibi Benfica ve İtalyan kulübü Roma, oyuncu hakkında bilgi almak için Cruzeiro ile görüştü. Cruzeiro'nun genç yıldız için en az 45 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif ya da anlaşma bulunmuyor. Arroyo'nun yüksek bir bedelle satılması halinde Beşiktaş'ın da bu transferden gelir elde etmesi bekleniyor.

KENY ARROYO KİMDİR?

Keny Alexander Arroyo Alvarado, 14 Şubat 2006'da Ekvador'un Guayaquil kentinde dünyaya geldi. "Cheche Arroyo" olarak da bilinen 20 yaşındaki kanat oyuncusu, futbola Academia Alfaro Moreno'da başladı. 2016 yılında Independiente del Valle altyapısına katılan Arroyo, Aralık 2023'te profesyonel kariyerine adım attı. Ekvador Ligi'nin 2024 sezonunun parlayan isimlerinden biri olan genç oyuncu, Ekvador A Milli Takımı'nda da forma giydi.