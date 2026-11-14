TRT1 CANLI İZLE: (JAPONYA BREZİLYA) Brezilya Japonya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Milli takımlar düzeyinde oynanacak Japonya- Brezilya hazırlık maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Japonya- Brezilya maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

BREZİLYA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Brezilya- Japonya karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital canlı yayın platformu üzerinden de takip edebilecek.

BREZİLYA JAPONYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Brezilya- Japonya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in uydu yayını veya resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından karşılaşmayı takip edebilecek. Dünya Kupası karşılaşmalarını kesintisiz izleyebilmek için uydu alıcılarının güncel TRT frekans bilgilerine göre ayarlanması gerekiyor.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 yayınını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, alıcılarına aşağıdaki frekans bilgilerini tanımlayarak kanala ulaşabiliyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için duyurduğu frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı belirtiliyor.

BREZİLYA JAPONYA MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek Brezilya ve Japonya'nın karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11'leri şöyle:

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.