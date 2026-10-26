Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Brezilya'da Lula'nın seçim zaferini kutladı

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Brezilya'da Lula'nın seçim zaferini kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Lula'nın kazandığını ilan etmesinin ardından Lula'yı kutladı. Guo, Çin-Brezilya ortak gelecek topluluğu için Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığını ilan ettiğini belirterek, Lula'yı başarısından dolayı kutladıklarını söyledi.
Guo pazartesi günkü basın toplantısında, ortak geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğunun inşasını istikrarlı şekilde ilerletmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: Xinhua