COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Liderler Zirvesi'nin açılışında konuştu:

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, küresel gündemde iklim krizinin yerini savaşlar ve ticaret gerilimlerinin almaya başladığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelenin yeniden uluslararası gündemin merkezine taşınması gerektiğini söyledi.

Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sıcak misafirperverlikleri için teşekkür eden Lula da Silva, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Jeopolitik bölünmelerin yeniden arttığı bir dönemde konferansın farklı kültürlerin tarih boyunca buluştuğu topraklarda yapılmasının önemine işaret eden Lula da Silva, Antalya'daki toplantının farklı bakış açıları arasında köprü kuracağını ve iklim değişikliğinin yeniden hak ettiği ilgiyi görmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Küresel gündemde iklim değişikliği yerine "savaşlar ve tarifelerin" öne çıktığını belirten Lula da Silva, bunun gelecek nesiller açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Lula da Silva, milyonlarca insanın afetler nedeniyle evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini belirterek, "Bugün savaşlar ve enflasyon kapımızı çalarken bizler için bu iklim felaketini yaşamak çok zor. Gezegen, hegemonya mücadeleleri, kuraklıklar, seller, yangınlar, artan deniz seviyeleri gibi bir hegemonyanın baskısı altında olamamalı." ifadelerini kullandı.

COP31'in gerçeklerin konuşulduğu bir zirve olması gerektiğini belirten Lula da Silva, Brezilya'nın uluslararası topluma, bilime ve çok taraflılığa sahip çıkma çağrısında bulunduğunu aktardı.

"Kutuplaşmanın olduğu bir dönemde diplomaside kapıların kapandığı yerlerde pencerelerin açılması gerekir"

Çok taraflı sistemde uzlaşı sağlanamamasının ilerlemenin önünde engel oluşturmaması gerektiğini dile getiren Lula da Silva, "Kutuplaşmanın olduğu bir dönemde diplomaside kapıların kapandığı yerlerde pencerelerin açılması gerekir." dedi.

Lula da Silva, Brezilya'nın iklim alanındaki önceliklerine ilişkin beş mesaj paylaşacağını belirterek, Belem'de oluşturulan üç yol haritasının iklim finansmanının 1,3 trilyon dolara çıkarılması, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin desteklenmesi ve ormansızlaşmanın durdurulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ve Avustralya liderlerine teşekkür eden Lula da Silva, Brezilya'nın da fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak, ormansızlaşmayı önleyecek ulusal yol haritalarını hayata geçireceğini ve sürdürülebilir yatırım platformlarını geliştireceğini kaydetti.

Lula da Silva, tropik ormanlar için oluşturulan fonun siyasi irade olduğunda yenilikçi çözümlerin mümkün olduğunu gösterdiğini belirterek, yeni ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Lula da Silva, öte yandan emisyon azaltım hedeflerinin acil şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal katkı beyanlarının iklim değişikliğiyle mücadelede temel araç olmayı sürdürdüğünü belirten Lula da Silva, mevcut politikaların dünyanın yaklaşık 2,8 derecelik sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalabileceğini gösterdiğine işaret etti.

"Ekonomimiz büyürken bir taraftan küresel ısınmayı da azaltmamız gerekiyor"

Lula da Silva, Brezilya'nın ekonomik büyümesini sürdürürken emisyonlarını azaltmayı başardığını belirterek, "Ekonomimiz büyürken bir taraftan küresel ısınmayı da azaltmamız gerekiyor." dedi.

Brezilya'nın dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Lula da Silva, ülkesinin 2005'ten bu yana sera gazı emisyonlarını yüzde 42 azalttığını, 2022-2024 döneminde ise 560 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçtiğini dile getirdi.

Lula da Silva, Amazon yağmur ormanlarının korunmasının Brezilya için temel önceliklerden biri olduğunu belirterek, Amazon bölgesindeki ormansızlaşmanın 2022-2026 döneminde yüzde 71 azaldığını söyledi.

Amazon Fonu'nun 2023'te yeniden devreye alındığını anımsatan Lula da Silva, geçen yıl tarihi düzeyde kullanım sağlandığını ve dört belediyeden üçünün fondan yararlandığını belirtti.

"Zengin ülkelerin kendileri dünyaya zarar veriyor"

Ekonomik krizlerin sosyal adaletsizlikleri derinleştirdiğini vurgulayan Lula da Silva, ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinden vazgeçilmesinin doğru olmayacağını belirterek, "Zengin ülkelerin zaten kendileri dünyaya zarar veriyor ve onların da taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki COP'un Afrika'da düzenlenecek olmasının "tarihi bir fırsat" oluşturacağını kaydeden Lula da Silva, özellikle "yüksek borç yükü altındaki Afrika ülkelerinin daha fazla kaynağa erişebileceğini" dile getirdi.

Ülkesinde iki hafta önce gerçekleşen seçimi hatırlatan Lula da Silva, "Brezilya halkı demokrasiyi korumayı tercih etti." dedi.

Sürdürülebilirliğin Brezilya halkının ortak tercihi olduğunu kaydeden Lula da Silva, yerli halkların, yaşlıların ve gençlerin iklim mücadelesine güçlü destek verdiğini söyledi.

Lula da Silva, dünya liderlerinin, halkların beklentilerine cevap vermesi gerektiğine işaret ederek, "Umuyorum ki buradaki liderler de tüm dünyadaki herkesin beklentilerini yerine getirir. Herkes adil ve sürdürülebilir bir gelecek istiyor. Brezilya tekrar sağlıklı bir geleceğin devamı için burada hazır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA