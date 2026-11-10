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Milli maç ne zaman? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

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Milli maç ne zaman? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?
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A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. İzmir'de oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, millî maçın tarihini, başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde sıradaki rakibi Belçika olacak. Kasım ayındaki millî maç takvimi kapsamında sahasında Belçika'yı ağırlayacak olan ay-yıldızlıların karşılaşma tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımı ile Belçika arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? (A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI FİKSTÜRÜ)

A Millî Futbol Takımı, kasım ayındaki millî maç döneminde UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak. Belçika maçının ardından Fransa deplasmanına gidecek olan millilerin programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45

Fransa-Türkiye karşılaşması, Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, A Millî Takım'ı bu mücadeleyle birlikte üçüncü kez ağırlayacak

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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