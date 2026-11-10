Milli maç ne zaman? Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde sıradaki rakibi Belçika olacak. Kasım ayındaki millî maç takvimi kapsamında sahasında Belçika'yı ağırlayacak olan ay-yıldızlıların karşılaşma tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımı ile Belçika arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? (A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI FİKSTÜRÜ)

A Millî Futbol Takımı, kasım ayındaki millî maç döneminde UEFA Uluslar Ligi kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak. Belçika maçının ardından Fransa deplasmanına gidecek olan millilerin programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika – 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye – 22.45

Fransa-Türkiye karşılaşması, Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, A Millî Takım'ı bu mücadeleyle birlikte üçüncü kez ağırlayacak