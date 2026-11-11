Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı Haber Videosunu İzle
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin’e destek açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Silva, zirveden sonra kaldığı otelden alkışlarla uğurlandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamladı. Zirve boyunca iklim krizinin yanı sıra Filistin konusundaki kararlı duruşuyla da dikkat çeken Brezilyalı lider, etkinlik süresince yoğun ilgi gördü.

SİLVA'YA YOĞUN İLGİ

Zirvenin sona ermesinin ardından kaldığı otelden ayrılan Lula da Silva, otel personeli ve çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Liderin izlediği insani diplomasi ve samimi tavırları, Antalya'daki zirveden geriye kalan anlamlı kareler arasında yer aldı.

İlgili Haberler
Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda konuştuEmine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"nda konuştu
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendiEmine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele varMİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var
COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfiCOP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi
COP31'de dünyaya kritik uyarı! Küresel sıcaklık artışı 2,8 dereceye gidiyorCOP31'de dünyaya kritik uyarı! Küresel sıcaklık artışı 2,8 dereceye gidiyor
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Evin temelini kazarken servet buldular

Evin temelini kazarken buldular, hayatları bir daha eskisi gibi olmadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi

Fener'in yıldızına "G**ü yemedi" dedi ortalık karıştı

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia33

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda konuştu

Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Güçlerimizi birleştirelim
COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Karşılamaya damga vuran an
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu101

Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Partili isim sessizliğini bozdu
'AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı' iddiasına yalanlama

AK Parti çalışanlarıyla ilgili fon iddiası! Açıklama geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın COP31'deki özgüvenli yürüyüşü dikkat çekti

Yürüyüşünü gören herkes aynı yorumu yaptı