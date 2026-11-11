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Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi Meta'ya eksik bilgi için 7,5 milyon real ceza verdi

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Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, Meta'ya seçim kampanyasında siyasi içeriklerle ilgili iddialarda eksik bilgi verdiği gerekçesiyle 7,5 milyon real (yaklaşık 1,34 milyon dolar) ceza verdi. Mahkeme cezayı oy birliğiyle aldı; Meta kayırma iddialarını reddederken dava sürüyor.

NEW Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Meta'ya, ülkedeki devlet başkanı seçimi kampanyası döneminde siyasi içeriklerin dağıtımına ilişkin iddialar konusunda eksik bilgi sunduğu gerekçesiyle 7,5 milyon real (yaklaşık 1,34 milyon dolar) para cezası verdi.

Agencia Brasil ajansının haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yeniden seçilmesini destekleyen "Brezilya daha fazlasına hazır" kampanyasının hukuk ekibi, Meta'ya karşı dava açtı.

Hukuk ekibi, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi Meta'yı, Lula'nın içeriklerine erişimi sınırlamak ve Liberal Partiden mağlup aday Flavio Bolsonaro'nun kampanyasını kayırmak için çifte standart uygulamakla suçladı.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, davanın raportörü Yargıç Marco Aurelio Bellizze, seçimlerde Meta'nın açıklama yapmasını gerektiren 17 tedbir kararı verdiğini ancak şirketin tespit edilen eksikliklerle ilgili tamamlanmamış bilgi sağladığını ve bu durumun iddiaların doğruluğunu teyit etmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Belizze, "Bilgilerin bir kısmı yabancı bir dilde, toplu veriler halinde ve genel ifadelerle sunulduğu için bilgiler şeffaflıktan yoksundu." dedi.

Bu görüşü, mahkeme Başkanı Kassio Nunes Marques'in de aralarında bulunduğu diğer 6 yargıç destekledi.

Yüksek Seçim Mahkemesi, Meta'nın platformlarında siyasi içeriklere yönelik taraflı uygulamalarda bulunduğu iddiaları kapsamında açılan davada oy birliğiyle şirketin bilgi taleplerine eksik yanıt verdiğine hükmetti.

Meta iddiaları kabul etmedi

Duruşmada söz alan Meta'nın savunma ekibi ise şirketin belirli adayları kayırdığı iddialarının "yanlış ve asılsız" olduğunu belirtti.

Savunma ekibi, "Meta tarafından herhangi bir haksız muamele yapıldığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Meta, duruşmadan önce mahkemeye sunduğu bir belgede de taraflı siyasi içerik dağıttığı yönündeki iddiaları reddetti.

Agencia Brasil'in haberinde, Meta'ya verilen yaklaşık 1,34 milyon dolar cezanın davayı sonuçlandırmadığı, mahkemenin Meta'nın belirli adayları kayırıp kayırmadığını araştırmaya devam edeceği belirtildi.

Meta, herhangi bir seçimde taraf tutmadığını vurguladı

Meta, 9 Kasım Pazartesi günü "Brezilya seçimleri sürecinde Meta platformlarına ilişkin gerçekler" başlıklı bir güncelleme paylaşmıştı.

Şirket, elde ettiği bulguların kampanya sürecinde içerikleri siyasi açıdan yanlı bir şekilde sıraladığına veya dağıttığına dair hiçbir kanıt sunmadığını belirtmişti.

Meta, erişim oranlarındaki farklılıkların kayırmacılığın bir kanıtı olmadığını, bunun paylaşım sıklığı, kampanyalar tarafından benimsenen dijital stratejiler, izlenme süresi, beğeniler, yorumlar ve diğer içeriklerden kaynaklanan rekabet gibi bir dizi faktörü yansıttığını vurgulamıştı.

Şirket, bu seçimde ya da başka herhangi bir seçimde taraf tutmadığının altını çizerek, "Herhangi bir adayın veya siyasi grubun lehine taraf olduğumuz ya da seçim sürecine müdahale ettiğimiz yönündeki iddialar asılsız ve temelsizdir. Sistemlerimiz, içeriği siyasi ideolojiye göre sıralamaz veya dağıtmaz, politikalarımız ve bunların uygulanması ise herkes için eşit şekilde geçerlidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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