Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Kahve Haftası başladı, 20 bin ziyaretçi bekliyor

Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Kahve Haftası başladı, 20 bin ziyaretçi bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Kahve Haftası çarşamba günü başladı. Üç gün sürecek etkinlikte 200'den fazla katılımcı yer alıyor; 20.000'den fazla ziyaretçi bekleniyor.
BELO HORİZONTE, 12 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Kahve Haftası'na katılan insanlar, 11 Kasım 2026.
2026 Uluslararası Kahve Haftası çarşamba günü Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde başladı.
Üç gün sürecek etkinlikte kahve yetiştiriciliği, kahve çekirdeklerinin kavrulması ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren 200'den fazla katılımcı yer alıyor.
Etkinliğin 20.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.(Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua