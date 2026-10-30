Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

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Brezilya’da 37 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğine çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ve şahsın ailesi, adamı güvenli bir şekilde aşağı indirebilmek için uzun süre ikna çabası yürüttü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saatler süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen adam, kendisini metrelerce yükseklikten aşağı bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitiren şahsın trajik anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com