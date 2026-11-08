İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

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Brezilya'da bir giyim mağazasında gerçekleştirilen canlı yayın sırasında korku dolu anlar yaşandı. Mağazada indirimli kıyafetleri tanıtan kadın, ürünleri gösterdiği sırada beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Direksiyon başında uyuyakaldığı belirtilen sürücünün kontrolündeki otomobil, mağazanın girişinden içeri daldı.

OTOMOBİL MAĞAZAYA DALDI, YAYIN ANİDEN KESİLDİ

Kadının indirimli ürünleri tanıttığı sırada otomobilin mağazaya girmesiyle canlı yayın bir anda sona erdi. Kazanın yaşandığı anlar kameraya yansırken, aracın mağazanın girişine çarpması büyük paniğe neden oldu.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALMIŞ

Kazanın, otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından sürücülerin yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmasının oluşturduğu tehlikeye dikkat çekildi.