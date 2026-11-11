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Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusuna Benfica talip

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Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusuna Benfica talip
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Beşiktaş'ta 2025'in ilk yarısında forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo, Portekiz'den gelen ilgiyle yeniden gündemde. Benfica'nın oyuncu için Cruzeiro ile temas kurduğu, görüşmenin 2027'nin ilk transfer dönemine yönelik olduğu bildirildi. Peki Keny Arroyo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Guayaquil doğumlu oyuncu, Brezilya ekibiyle 2029'a kadar sözleşmeli.

Keny Arroyo, Beşiktaş formasını yalnız yedi ay giydi. Şubat 2025'te İstanbul'a gelen Ekvadorlu kanat oyuncusu, Eylül 2025'te Brezilya'nın Cruzeiro kulübüne kalıcı olarak transfer oldu. Şimdi adı Portekiz'den gelen haberlerle yeniden konuşuluyor.

Benfica'nın 20 yaşındaki oyuncuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, bunun için Cruzeiro ile ilk teması kurduğu bildirildi.

KENY ARROYO BENFİCA'YA MI GİDİYOR?

Keny Arroyo'nun Benfica'ya gidip gitmeyeceği henüz belli değil; resmi bir teklif ya da anlaşma yok. Brezilyalı gazeteci Pedro Rocha'nın 10 Kasım 2026'da duyurduğu bilgiye göre Portekiz ekibi, oyuncunun ekonomik haklarının bir bölümünü satın almayı içeren bir model üzerinde Cruzeiro ile görüştü. Konunun 2027'nin başında açılacak transfer döneminde masaya gelmesi bekleniyor.

KENY ARROYO KİMDİR?

Keny Arroyo, Brezilya'nın Cruzeiro takımında oynayan Ekvadorlu kanat oyuncusudur. Tam adı Keny Alexander Arroyo Alvarado. Futbolda "Cheché" lakabıyla da biliniyor. Sol ayağını kullanan oyuncunun boyu 1,76.

Ekvador'un 17 yaş altı milli takımıyla 2023 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda oynadı. A milli takımdaki ilk maçına 16 Ekim 2024'te, Uruguay ile 0-0 biten Dünya Kupası eleme karşılaşmasında oyuna girerek çıktı.

KENY ARROYO KAÇ YAŞINDA?

Keny Arroyo 20 yaşında. 14 Şubat 2006'da doğdu.

KENY ARROYO NERELİ?

Keny Arroyo, Ekvador'un en kalabalık şehri Guayaquil'de doğdu. Futbola şehirdeki Academia Alfaro Moreno'da başladı, ardından Independiente del Valle'nin altyapısına geçti.

KENY ARROYO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Keny Arroyo'nun profesyonel kariyeri Independiente del Valle'de başladı. Ekvador ekibinin A takımına 2023'ün sonunda yükseldi.

Şubat 2025'te Beşiktaş'a imza attı. 2 Eylül 2025'te Cruzeiro'ya geçti; Brezilya kulübü onunla 2029'a kadar sözleşme yaptı.

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?

Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıktı ve 2 gol attı. Gollerden biri Türkiye Kupası'nda geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Cruzeiro'ya satışı "nihai transfer" ifadesiyle duyurdu.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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