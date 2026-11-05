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Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu

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Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu
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Brezilya’da etkili olan şiddetli kasırga, Chapecó Havalimanı’nda büyük yıkıma yol açtı. Saatte 126 kilometreye ulaşan rüzgar terminalin camlarını kırıp hangarların çatılarını sökerken, kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı da fırtına nedeniyle pistte mahsur kaldı. Hasarın ardından havalimanındaki uçuşlar süresiz olarak durduruldu.

  • Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Chapeco kentinde saatte 126 kilometre hıza ulaşan kasırga, Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda terminalin cam cephesini parçaladı ve hangarların çatılarını söktü.
  • Havalimanındaki ağır hasar nedeniyle tüm uçuş operasyonları süresiz durduruldu.
  • Kasırga sırasında kalkışa hazırlanan Azul hava yoluna ait AD4274 sefer sayılı uçağın pilotları, görüş mesafesinin düşmesi ve rüzgar nedeniyle kalkışı iptal etti.

Brezilya’nın güneyinde etkili olan ve saatte 126 kilometre hıza ulaşan kasırga, Chapeco kentindeki havalimanında büyük hasara yol açtı. Terminalin cam cephesi parçalanırken hangarların çatıları söküldü. Hasar nedeniyle havalimanındaki tüm uçuş operasyonları süresiz durduruldu.

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, geride büyük bir yıkım bıraktı. Chapeco kentini vuran fırtına, özellikle Serafim Enoss Bertaso Havalimanı’nı adeta savaş alanına çevirdi. Saatte 126 kilometreye ulaşan rüzgar, havalimanının terminal binasında ve hangarlarında ağır hasara neden oldu.

TERMİNALİN CAM CEPHESİ PARÇALANDI

Kasırganın etkisiyle havalimanı terminal binasının cam cephesinin bazı bölümleri kırılarak parçalandı. Şiddetli rüzgar hangarların çatılarını da söküp götürürken, havalimanı çevresinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

KALKIŞA HAZIRLANAN UÇAK PİSTTE KASIRGAYA YAKALANDI

Kasırga sırasında havalimanında bulunan Azul hava yoluna ait AD4274 sefer sayılı uçak, kalkış hazırlığı yaptığı sırada şiddetli fırtınaya yakalandı. Görüş mesafesinin düşmesi ve uçağın rüzgarın etkisiyle sarsılması üzerine pilotlar kalkışı iptal etti. Mürettebat, hava koşullarının düzelmesini bekleyerek uçağı park alanına geri götürmek için kontrol kulesiyle irtibata geçti.

UÇUŞLAR SÜRESİZ DURDURULDU

Havalimanında oluşan ağır hasar nedeniyle tüm uçuş operasyonlarına süresiz ara verildi. Yetkililer, yolculara uçuşlarının son durumunu öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

EN AZ 18 BELEDİYEDE HASAR

Kasırga yalnızca havalimanını değil, Santa Catarina eyaletindeki çok sayıda yerleşim yerini de etkiledi. Fırtına nedeniyle eyalette en az 18 belediyede hasar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise parçalanmış çatılar, bükülmüş metal yapılar, kırık camlar ve çevreye saçılan enkaz parçaları dikkat çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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