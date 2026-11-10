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Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi

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Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi Haber Videosunu İzle
Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi
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Brezilya'da 25 yaşındaki kız arkadaşını saçından tutarak sokakta sürükleyen 44 yaşındaki adama, olayı gören belediye başkanı müdahale etti. Saldırganı tek hamlede yere sererek etkisiz hale getiren belediye başkanı, çevredekilerin yardımıyla adamı polis ekipleri olay yerine gelene kadar tuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından karakola götürülen şüpheli serbest bırakılırken, genç kadının ifadesinde saldırıya uğradığını reddetmesi dikkat çekti.

  • Brezilya'nın Itaquaquecetuba kentinde 44 yaşındaki bir adam, 25 yaşındaki kız arkadaşını bir restoranın önünde saçından tutup sürükledi.
  • Belediye Başkanı ve eski polis Eduardo Boigues, saldırıyı görünce müdahale ederek saldırganı tek hamlede yere düşürüp etkisiz hale getirdi.
  • Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen 25 yaşındaki kadın saldırıya uğradığını reddetti; şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Itaquaquecetuba kentinde yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Belediye Başkanı Eduardo Boigues'in de bulunduğu işletmede, bir adamın kız arkadaşına yönelik şiddeti beklenmedik bir müdahaleyle son buldu.

KIZ ARKADAŞINI SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda 44 yaşındaki adam, 25 yaşındaki kız arkadaşını kolundan tutarak restoranın dışına çıkardı.

6 Kasım Cuma gecesi gece yaşanan olaya ait yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, adamın kaldırımda genç kadını saçından yakalayarak sürüklediği görüldü.

O sırada yeni açılan restoranı ziyaret eden Belediye Başkanı Eduardo Boigues, saldırıyı fark edince harekete geçti.

BELEDİYE BAŞKANI KOŞARAK MÜDAHALE ETTİ

Daha önce polislik yapan Boigues, saldırganın üzerine koşarak adamı tek hamlede yere düşürdü ve boğuşma sırasında etkisiz hale getirdi.

Çevrede bulunan kişiler de belediye başkanına yardım ederek şüpheliyi yerde tuttu.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye güvenlik görevlileri, 44 yaşındaki adamı polis merkezine götürdü.

KADININ İFADESİ ŞAŞIRTTI

Olayın ardından polis merkezinde ifade veren 25 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradığını ve yaralandığını reddetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşananlar açıkça görülmesine rağmen kadının bu yönde ifade vermesi dikkat çekti.

Şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis, olayı aile içi şiddet kapsamında soruşturmaya devam ediyor.

"KADINA ŞİDDET GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Olayın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Eduardo Boigues, kadına yönelik şiddete sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Boigues, yalnızca belediye başkanı olarak değil, eski bir polis ve vatandaş olarak da saldırıya müdahale etmek zorunda hissettiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini ifade eden Boigues, benzer durumlarla karşılaşan kişilere yardım çağrısında bulunulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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