Avrasya Haberleri - Avrasya Haber - Haberler

Avrasya Haberleri
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Asya-Pasifik Araştırmaları Direktörü Çolakoğlu, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Önemine Dikkat Çekti
Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı
Kemal Özkiraz milletvekili adayı mı oldu? Kemal Özkiraz hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?
Buz Devri'nde Çin'den Amerika ve Japonya'ya Göç Yapıldığına Dair Yeni Kanıtlar Bulundu
Çinli Üst Düzey Temsilci Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı Ziyaret Edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi mitinginde konuştu: (4)
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor'
Bakan Karaismailoğlu: Depremle mücadele ederken projelerimiz aksamadan devam ediyor
Bakan Karaismailoğlu: "Bir taraftan yüzyılın afeti ile mücadele ettik, bir taraftan projelerimizi bitirdik"
Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Kürşad Zorlu biyografisi!
Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan kaç yaşında, mesleği ne? Gökçen Oğan hayatı ve biyografisi!
Bakan Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı: "FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce yorumu: "Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği"
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı
Yeni Araştırma, Tarih Öncesinde Çin'den Amerika'ya Göçler Yapıldığını Gösteriyor
Bakan Karaismailoğlu: "Büyük İstanbul Tüneli Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden olacak"
Aliyev: "Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak"
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'
SÜLEYMAN SOYLU ŞİMDİ NE OLDU O MERAL AKŞENER'E. TAYYİP ERDOĞAN'A AFİLİ AFİLİ LAFLAR SÖYLÜYORDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörist başları Kılıçdaroğlu seçilsin diye mücadele ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Zenginleşmesini, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar"
İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.