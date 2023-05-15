Avrasya Haberleri - Avrasya Haber - Haberler

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Avrasya Haberleri

Avrasya haber, Avrasya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Asya-Pasifik Araştırmaları Direktörü Çolakoğlu, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Önemine Dikkat Çekti

Asya-Pasifik Araştırmaları Direktörü Çolakoğlu, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Önemine Dikkat Çekti

Avrasya - 15.05.2023
Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı

Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı

Avrasya - 15.05.2023
Kemal Özkiraz milletvekili adayı mı oldu? Kemal Özkiraz hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?

Kemal Özkiraz milletvekili adayı mı oldu? Kemal Özkiraz hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?

Avrasya - 14.05.2023
Ankara Kuşu gözaltına mı alındı? Ankara Kuşu Oktay Yaşar tutuklandı mı?

Ankara Kuşu gözaltına mı alındı? Ankara Kuşu Oktay Yaşar tutuklandı mı?

Avrasya - 13.05.2023
Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Kemal Özkiraz suçu ne?

Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Kemal Özkiraz suçu ne?

Avrasya - 13.05.2023
Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Avrasya - 13.05.2023
Buz Devri'nde Çin'den Amerika ve Japonya'ya Göç Yapıldığına Dair Yeni Kanıtlar Bulundu

Buz Devri'nde Çin'den Amerika ve Japonya'ya Göç Yapıldığına Dair Yeni Kanıtlar Bulundu

Avrasya - 13.05.2023
Tolga Gürsoy: 'Türkiye'nin dev yapıları hayal gücünün sınırlarını zorluyor'

Tolga Gürsoy: "Türkiye'nin dev yapıları hayal gücünün sınırlarını zorluyor"

Avrasya - 13.05.2023
Annesinden öğrendiği mangalada Avrupa şampiyonu oldu

Annesinden öğrendiği mangalada Avrupa şampiyonu oldu

Avrasya - 13.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak televizyon yayınında konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak televizyon yayınında konuştu: (4)

Avrasya - 13.05.2023
Çinli Üst Düzey Temsilci Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı Ziyaret Edecek

Çinli Üst Düzey Temsilci Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı Ziyaret Edecek

Avrasya - 12.05.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da MÜSİAD üyeleriyle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da MÜSİAD üyeleriyle buluştu Açıklaması

Avrasya - 12.05.2023
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi mitinginde konuştu: (4)

Avrasya - 12.05.2023
Türkmenlerden Cumhur İttifakı'na destek

Türkmenlerden Cumhur İttifakı'na destek

Avrasya - 12.05.2023
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor'

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor'

Avrasya - 12.05.2023
Bakan Karaismailoğlu: Depremle mücadele ederken projelerimiz aksamadan devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu: Depremle mücadele ederken projelerimiz aksamadan devam ediyor

Avrasya - 12.05.2023
Bakan Karaismailoğlu: 'Bir taraftan yüzyılın afeti ile mücadele ettik, bir taraftan projelerimizi bitirdik'

Bakan Karaismailoğlu: "Bir taraftan yüzyılın afeti ile mücadele ettik, bir taraftan projelerimizi bitirdik"

Avrasya - 12.05.2023
Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Kürşad Zorlu biyografisi!

Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli? Kürşad Zorlu biyografisi!

Avrasya - 12.05.2023
Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan kaç yaşında, mesleği ne? Gökçen Oğan hayatı ve biyografisi!

Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan kaç yaşında, mesleği ne? Gökçen Oğan hayatı ve biyografisi!

Avrasya - 14.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Şişli'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, Şişli'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Avrasya - 11.05.2023
Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki

Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun "tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi"ne tepki

Avrasya - 11.05.2023
Bakan Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı: 'FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği'

Bakan Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı: "FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği"

Avrasya - 11.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce yorumu: 'Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce yorumu: "Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği"

Avrasya - 11.05.2023
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Avrasya - 11.05.2023
Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki

Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki

Avrasya - 11.05.2023
Yeni Araştırma, Tarih Öncesinde Çin'den Amerika'ya Göçler Yapıldığını Gösteriyor

Yeni Araştırma, Tarih Öncesinde Çin'den Amerika'ya Göçler Yapıldığını Gösteriyor

Avrasya - 10.05.2023
Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu, TTSO'yu ziyaret etti

Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu, TTSO'yu ziyaret etti

Avrasya - 10.05.2023
Büyük İstanbul Tüneli'nin 2028'de hizmete açılması planlanıyor

Büyük İstanbul Tüneli'nin 2028'de hizmete açılması planlanıyor

Avrasya - 10.05.2023
Büyük İstanbul Tüneli Projesi 2028'de hizmete açılacak

Büyük İstanbul Tüneli Projesi 2028'de hizmete açılacak

Avrasya - 10.05.2023
Büyük İstanbul Tüneli Projesi 2028'de hizmete açılacak

Büyük İstanbul Tüneli Projesi 2028'de hizmete açılacak

Avrasya - 10.05.2023
Bakan Karaismailoğlu: 'Büyük İstanbul Tüneli Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden olacak'

Bakan Karaismailoğlu: "Büyük İstanbul Tüneli Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden olacak"

Avrasya - 10.05.2023
Aliyev: 'Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak'

Aliyev: "Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak"

Avrasya - 10.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Avrasya - 10.05.2023
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'

Avrasya - 09.05.2023
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız'

Avrasya - 09.05.2023
Bakan Karaismailoğlu, Memur-Sen Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, Memur-Sen Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Avrasya - 09.05.2023
SÜLEYMAN SOYLU ŞİMDİ NE OLDU O MERAL AKŞENER'E. TAYYİP ERDOĞAN'A AFİLİ AFİLİ LAFLAR SÖYLÜYORDU

SÜLEYMAN SOYLU ŞİMDİ NE OLDU O MERAL AKŞENER'E. TAYYİP ERDOĞAN'A AFİLİ AFİLİ LAFLAR SÖYLÜYORDU

Avrasya - 09.05.2023
Vehbi Koç : 'Kaybedeceklerini anlayınca provokasyona başladılar'

Vehbi Koç : "Kaybedeceklerini anlayınca provokasyona başladılar"

Avrasya - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörist başları Kılıçdaroğlu seçilsin diye mücadele ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörist başları Kılıçdaroğlu seçilsin diye mücadele ediyor

Avrasya - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu

Avrasya - 09.05.2023
AHBİB Başkanı Memiş: 'Gıda ticaretinde küresel oyunculuğa hazırlanıyoruz'

AHBİB Başkanı Memiş: "Gıda ticaretinde küresel oyunculuğa hazırlanıyoruz"

Avrasya - 09.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu: (7)

Avrasya - 07.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz.

Avrasya - 07.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz.

Avrasya - 07.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Zenginleşmesini, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar'

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Zenginleşmesini, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar"

Avrasya - 06.05.2023
İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.

İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.

Avrasya - 05.05.2023
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluştu

Avrasya - 05.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar

Avrasya - 05.05.2023
Kremlin'e Drone Saldırısı İddiasının Ardından Çin'den İtidal Çağrısı Geldi

Kremlin'e Drone Saldırısı İddiasının Ardından Çin'den İtidal Çağrısı Geldi

Avrasya - 05.05.2023
Abdullah Arzakçı: 'Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi' için Kılıçdaroğlu destek verdi

Abdullah Arzakçı: 'Dicle Vadisi Taşkın Koruma ve Toplumsal Kalkınma Projesi' için Kılıçdaroğlu destek verdi

Avrasya - 04.05.2023
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